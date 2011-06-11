Yeni Şafak'ın DEMOKRASİ AYIBI!

T24 -

"Yandaş" ve "candaş" medya tartışmasında hükümete yakın tutumuyla önemli bir yer tutan, Kürşat Bumin ve Ali Bayramoğlu gibi saygın yazarlarının köşelerinde muhalif yazılar çıkmakla birlikte yaklaşık 9 yıldır AKP aleyhinde bir adet bile "haber" yayımlamayan Yeni Şafak, seçimler için yaptığı manşette eşine çok az rastlanacak bir taraftarlık sergiledi.

Manşetine 7 sütuna yayılacak biçimde "YA ÇETELER VE FAŞİZM YA DEMOKRASİ" başlığını atan Yeni Şafak, birinci sayfa spotlarında şu ifadeleri kullandı:

Darbecileri yüzde 58 'evet'le yargı önüne çıkaran Türkiye, yarın bir kez daha demokrasi sınavı verecek. Seçmen, yeni anayasa ve özgürlük vaat eden AK Parti ile Ergenekon rüzgârını arkasına alan CHP, İnönü faşizmini hortlatan müttefiki BDP ve derin partneri MHP arasında tercih yapacak.

DARBECİLERE CEVAP SANDIKTA: 50 milyon seçmen, önüne konacak sandıklarla, partilerin vaatleri ve projelerinin yanı sıra derin ittifaklarına da oy verecek. Halk, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Ergenekon ve Balyoz sanıklarını kurtarma planını oylayacak. Darbeden suçlananlara Meclis yolunu açıp açmayacağına karar verecek.

'KEPENK İTTİFAKI' OYLANACAK: Seçimler, kaset operasyonuyla yeniden dizayn edilen Süleyman Demirel'in talimatlardıyla adaylarını belirleyen CHP için dönüm noktası olacak. Kılıçdaroğlu, Silivri - Kandil hattında şekillenen "kepenk ittifakı" ve bayraksız Hakkâri mitingi ile ete kemiğe bürünen BDP ile derin işbirliğinin karşılığını sandıkta alacak.

ÖĞRENCİ YAKAN BDP'YE CEVAP: Terörist cenazelerini bahane ederek Silivri-Kandil kaos senaryosunu sahneye koyan, imam-hatip öğrencilerini yakan, Kürtçe ezan okutan PKK destekli BDP'nin faşist uygulamaları da sandıkta sorgulanacak. Vatandaşlar BDP ile ittifakı, ses kayıtları ve miting kardeşliği ile gün yüzüne çıkan MHP'nin derin işbirliğini oylayacak.







Haberin tam metni



Yeni Şafak gazetesinden Behçet Güngör ve Hüseyin Likoğlu imzasıyla yayımlanan "Ya çeteler ve faşizm ya demokrasi" başlıklı haber şöyle:







Ya çeteler ve faşizm ya demokrasi





12 Eylül halkoylamasında yüzde 58 'evet'le anayasadaki darbe izlerini silen Türkiye yarın yeni bir demokrasi sınavı verecek. 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 199 bin 207 sandıkta, darbecilere yargı yolunu açan anlayışla çete destekli siyaset arasında seçim yapacak. Partilerin projeleri ve vaatlerinin yanı sıra, seçim sürecinde oy hesabıyla yaptıkları ittifaklar da sandıkta oylanacak.

Türkiye, ilk kez içinde Ergenekon ve PKK'nın da yeraldığı derin ittifakların gün yüzüne çıktığı seçim sürecini yaşadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili adaylarını belirlerken, kanlı planlarıyla halkı hedef alan Balyoz ve Ergenekon sanıklarını cezaevinden kurtarmak için düğmeye bastı. CHP, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Sinan Aygün ve İlhan Cihaner'i aday gösterdi. MHP ise Başbakan Erdoğan'ı ayakta karşılamayan emekli Korg. Engin Alan'a kucak açtı. Süleyman Demirel'in talimatları ile aday listesi oluşturan Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin derin bir ittifaka girdikleri seçim sürecinde ortaya çıktı.



CHP KANDİL-SİLİVRİ HATTINDA

Terörist cenazelerini bahane ederek Doğu ve Güneydoğu'da kaos ortamı oluşturmaya çalışan PKK güdümlü BDP'ye ilk destek CHP'den geldi. Diyarbakır'da kepenk indiren CHP, teröristlerin yasına ortak oldu. Kılıçdaroğlu, kepenk ittifakının karşılığını Hakkari'de aldı. Çöplerin toplanmadığı şehir, BDP'li belediye tarafından Kılıçdaroğlu için hazırlandı. Bayraksız mitingde zafer işareti yapan BDP'liler ve PKK'lılar boy gösterdi. BDP ile kepenk ittifakı yapan CHP lideri, 'özerklik' sözü verdi. Kandil-Silivri arasında şekillenen BDP-CHP ittifakı ilk kez ete kemiğe büründü. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki mitinginde BDP-PKK-Ergenekon desteğine, terör örgütü PKK'yı bünyesinde barındıran 'gizli devlet' yapılanması KCK tutuklusu belediye başkanlarını siyasi suçlu gibi göstererek 'serbest bırakma' vaadiyle karşılık verdi.



MHP-BDP-ÇETE KARDEŞLİĞİ

Hakkari'de AK Parti mitingine katılımı engellemek için halkı tehdit eden Ergenekon-BDP-PKK organizasyonu, Diyarbakır'da MHP için sükûnet çağrısı yaptı. Bazı MHP teşkilatları BDP'ye geçerken, internete düşen bir ses kaydı, iki partinin derin ittifakını ortaya koydu. Elazığ il başkanı ile Gülten Kışanak arasında geçen konuşma, MHP adaylarına BDP desteğini ortaya çıkardı.



BAHÇELİ BDP KAOSUNA SESSİZ KALDI

Kaset skandallarıyla sarsılan MHP'ye hem BDP hem de Kandil açıkça destek verdi. Desteğe teşekkür MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici'den geldi: "Demek ki kendilerine özgü fikir ahlakları, namusları var." CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi Kandil-Ergenekon ittifakına sarılan Bahçeli, hiçbir mitinginde BDP'yi eleştirmedi, terörist cenazeleri üzerinden bölgede uygulanan kaos planı karşısında da sessiz kaldı.



FAŞİZMİ HORTLATTILAR

CHP ve MHP'ye kucak açan BDP ise seçim sürecinde dini hassasiyetlere saldırdı. 'Devletin imamının arkasında durulmaz' diyerek Cuma namazlarını protesto eden BDP önce 'biz zerdüştüz' propagandası yaptı. Ardından Türkçe azan okutan ve camileri pavyona çeviren İnönü döneminin faşizmini hortlattı. PKK'nın desteği ile imam hatip lisesi öğrencilerini yakan BDP'liler Kürtçe ezan okuttu, Cizre'de medreseye saldırdı.



ÇETELER OYLANACAK

Propaganda sürecine damgasına vuran BDP'nin faşist eylemleri, terörist cenazeleri üzerinden oluşturulan kaos ortamı, 'kepenk ittifakı' ile Ergenekon ve Balyoz tutuklularını kurtarma planı yarınki seçimde halkın önüne konacak. Kaset organizasyonuyla CHP'nin başına geçen, 'aile sigortası' dışında ciddi bir proje üretemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk sınavını verirken, Silivri-Kandil-BDP ittifakıyla yaptığı işbirliğinin sonuçlarını alacak. MHP lideri Bahçeli de bu ittifakla işbirliğini oylatacak.



YENİ ANAYASA VE KÜRT SORUNU

AK Parti ise 2023'e kadar gerçekleştirilecek onlarca projenin yanı sıra demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını ileriye götürecek yeni anayasa sözünün karşılığını alacak. Vatandaşlar, çetelerin hakim olduğu faşist siyasetle, demokrasi arasında tercih yaparken, Türkiye'nin 30 yıldır başını ağrıtan Kürt sorununa çözümü de oylayacak.



AK Parti'nin en büyük vaadi yeni anayasa

* Yeni Anayasa. Yeni anayasa demokratik ve katılımcı anlayışla hazırlanacak. Kürt meselesinin çözümü de bu Anayasa ile özgürlükler zemininde çözülecek.

* Yargı sistemi hızlı hale getirilecek. Yargıda karar alma sürecinin hızlanması için gerekli bütün altyapı hazırlanacak.

* 2023 yılında İstanbul dünyanın ilk 10 finans merkezinden biri olacak.

* İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 2 yeni şehir kurulacak.

* İstanbul'da 3. havalimanını ve 3. boğaz köprüsü yapılacak.

* İstanbul Boğazı'nın altında raylı sistemin yanında lastikli sistem de yapılacak.

* Galataport ve Haydarpaşa projeleri hayata geçirilecek.

* Ankara'da Esenboğa ile şehir merkezine raylı sistem kurulacak.

* İzmir'deki Çandarlı Limanı dünyanın en büyük 10 limanından biri olacak.

* Bölünmüş yollar 2015'te 26 bin 500, 2023'te 36 bin 500 km olacak.

* Her işsize iş ve meslek danışmanı atanacak.

* Toplam 100 bin konut yapıp ayda 100 lira taksitle verilecek.

* İnsansız hava aracı üreten 3. ülke Türkiye olacak.

* YÖK'ün yapısı yeniden düzenlenecek.

* 1 milyon metrekare arsalarda dev şehir hastaneleri yapılacak.

* Doktor sayısı 2015' te 130, 2019'da 155, 2023'te 200 bin olacak.

* Yeni evlenecek yoksul çiftler için yuva teşvik programı başlatılacak.

* Yeni evlenecek çiftler için 25 yıllık vadelerle peşinatsız konut yapılacak.

* TOKİ eliyle inşa edilen konut sayısı 1 milyona ulaşacaktır.

* 2023'te turist sayısını 50 milyona çıkacak.



CHP Ergenekon sanıklarının umudu

CHP ise seçimlerde en çok Ergenekon sanıklarının umudu oldu. Ergenekon Davası'nın tutuklu sanıkları Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ile serbest bırakılan sanığı Sinan Aygün'ün umudu oldu. Bu üç kişi milletvekili olması durumunda bunlar yargılanamayacak ve serbest bırakılmış olacak.

CHP'nin vaatleri o kadar çok ki, neredeyse yok yok. CHP her konuda büyük vaatler vermesinden dolayı bir çok sosyal paylaşım sitelerinde de espri konusu oluyor. CHP'nin bazı vaatleri şöyle:

* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu kaldırıp, yerine Yargıçlar Yüksek Kurulu kurulacak.

* Yüzde 10 seçim barajı kaldırılacak.

* Yasa ile kurulacak, uluslararası standartlara uygun komisyonlar yoluyla faili meçhuller aydınlatılacak ve kayıplar bulunacak.

* Talep eden yurttaşlara anadil öğrenimi olanağı sunulacak.

* Dersim arşivleri açılacak.

* Diyarbakır Cezaevi toplumsal barış için müzeye dönüştürülecek.

* Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talebi her alanda hayata geçirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, tüm inanç ve mezheplerin taleplerine duyarlılık içinde, inanç çoğulculuğunu gözeterek ve eşitlik anlayışıyla yaklaşmasını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılacak.

* Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini zorunlu olmaktan çıkaracak, temel eğitimde ve lisede isteğe bağlı hale getirilecek.

* Asgari seviyenin altında geliri olan her haneye yoksulluk durumuna göre 'aile sigortası' ödemesi yapılacak. Bu ödeme, ayda 600 TL'nin altında olmayacak, ailede bakılan yaşlı ve engelli sayısına bağlı olarak ayda 1.250 TL'ye kadar çıkabilecek. İhtiyaç sahiplerinin başvuracağı tek adres Aile Sigortası Kurumu (AS-KUR) olacak.

* 18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençler zorunlu eğitim kapsamında tutulacak. Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş zorunlu duruma getirilecek.

* SBS sınavını kaldıracak, ilköğretim okulları sağlıklı bir işleyişe kavuşturulacak.

* Üniversite sınav sistemi aşamalı olarak kaldırılacak.

* ÖSYM yeniden yapılandırılacak ve YÖK kaldırılacak.

* İmam Hatip Lisesi sayısı ihtiyaç duyulan din görevli sayısı kadar olacak.

* Askerlik 6 aya inecek.

* Mazotun fiyatı 1,5 liraya düşecek.

* 2B arazileri sahiplerine bedelsiz verilecek.



BDP'nin mesajları muğlak

BDP seçimlere bağımsız adaylarla giriyor. Adaylarının büyük çoğunluğu KCK davasından tutuklu bulunması, BDP'nin hedeflerinin başında KCK davası sanıklarını yargılamaktan kurtarmak olduğu ortaya çıkıyor. Bunun dışında BDP sürekli farklı vaatlerde bulunarak ve değişik eylemlerde bulunarak tam olarak ne istediği konusunda da kamuoyunu ikna edemedi. Seçim sürecinde ilk başlarda farklı Cuma namazı kılan BDP'liler, daha sonra 'Kürtçe Ezan' konusu ile gündeme geldiler. BDP'nin Kürt sorunun çözümü ve demokratikleşme konusunda da seçmene net bir mesaj veremedi. BDP'nin kendi dışındaki bölgedeki bütün grupları düşman olarak ilan etmesi ve bunlara karşı acımasız bir strateji sergilemesi BDP'nin vaatleri konusunda vatandaşın kafasında muğlaklıklar oluşmasına neden oldu.



MHP'nin projesi Hilalkart

MHP'de seçimlerde bazı Balyoz davası sanıklarına umut oldu. Balyoz Davası sanığı emekli Korgeneral Engin Alan milletvekili adayı oldu. Tutuklu bulunan Engin Alan milletvekili olması durumunda cezaevinden ve yargılanmaktan kurtulacak. MHP'nin seçimlerdeki bazı vaatleri şöyle:

* Yoksul vatandaşa Hilalkart verilecek. Yoksul vatandaşlar alışverişi bu kart ile yapacak.

* Her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam sağlanacak.

* Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacak. İş sağlanana kadar halen yürürlükte olan asgari ücretin yarısı kadar (yaklaşık 320 TL) "Aile Sigortası Yardımı" ödeme programı başlatılarak ailelere sosyal koruma uygulaması yapılacaktır. Bu ödemenin öncelikle ev hanımlarına yapılması esas alınacak.

* Asgari ücret yükseltilecek, 2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacak.

* Her yoksul vatandaşın genel sağlık sigortasına ait primleri devletçe ödenecek.

* Çalışların ücretlerinin sadece enflasyon oranındaki artışı dikkate alan bir anlayışla belirlenmesi yerine, çalışanların ekonomik büyümeden pay alacağı şekilde belirlenecek.

* Asgari ücretliden vergi alınmayacak, bütün çalışanların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacak.

* Ücretlilerin gelir vergisi oranı kademeli olarak yüzde 10'a indirilecek.



