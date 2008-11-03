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Yeni Şafak'a ‘Utan be adam’ teşekkürü

Yeni Şafak gazetesi 'Utan be adam' manşetinden sonra teşekkür mesajları yağdı. Bakan Çelik, "Ahlâksızlığın muhafazakârı, çağdaşı olmaz" de

03 Kasım 2008 02:00

Yeni Şafak gazetesi 'Utan be adam' manşetinden sonra teşekkür mesajları yağdı. Bakan Çelik, "Ahlâksızlığın muhafazakârı, çağdaşı olmaz" dedi. Taksim'de bugün kadınörgütlerinin protestosu var.

B.Ç. psikolog gözeteminde

‘Utan be adam’ teşekkürü

Yeni Şafak gazetesi 'Utan be adam' manşetinden sonra Üzmez'in tahliye edilmesine tepkilerin çığ gibi büyüdüğünü bugün birinci sayfasından verdi. Haberde, her kesimden vatandaş, sivil toplum kuruluşları, aydın ve yazarlar, gazete yönetimini arayarak teşekkürlerini ilettiği aktarıldı. Gazetenin TÜYAP Kitap Fuarı'ndaki standına da tebrik mesajlarının yağdığı ifade edildi.


Bakan Çelik: Ahlâksızlığın muhafazakârı, çağdaşı olmaz

'Cinsel istismar' iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüseyin Üzmez'e bir tepki de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi.

Ahlaksızlığın muhafazakârı ya da çağdaşı olmayacağını söyleyen Çelik, hükümet olarak yanlış yapanın arkasında durmayacaklarını vurguladı.

AKP Mudanya İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresine katılan Bakan Çelik, Bursa Milletvekili Canan Candemir'in Üzmez'le ilgili açıklamalarını hatırlattı. Çalışma Bakanı, şöyle konuştu:
"Ahlaksızlığın muhafazakarı, çağdaşı, şusu, busu olmaz. Yanlışlık, ahlaksızlık varsa, kim yaparsa yapsın, bu kadrolar 'ahlaksız' der. Yanlış yapanın arkasında durmayız."

Üzmez'e tepki gösteren Canan Candemir Çelik ise şunları söylemişti:
"Tasvip etmiyoruz. Kadın milletvekilleri olarak tacizin cezasının artırılmasına yönelik bir yasa teklifi verdik."

Üzmez’e protestoya erteleme

Bu arada Taksim Meydanı'nda Hüseyin Üzmez'i protesto etmek isteyen bir gruba polis izin vermedi. Güvenlik güçlerinin DTP'nin eylem yapacağı ve ortamın gergin olduğunu belirtmesi üzerine protesto gösterisi bugüne ertelendi.
DTP'nin Taksim'de yapmayı planladığı oturma eylemi nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da olay yerine gelerek alınan önlemleri denetledi. Bu sırada meydana gelen Eğitim-Sen üyesi yaklaşık 15 kadın, taciz suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Üzmez'i protesto etmek istedi. Ancak polis meydanda herhangi bir basın açıklamasına izin verilmeyeceğini söyledi. Eğitim-Sen üyesi kadınlar da aynı eylemi bugün saat 11.00'de yapacaklarını ifade ederek alandan ayrıldı.

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