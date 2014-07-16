Yeni Şafak'a göre, 'Geziciler' İstanbul'un suyunu bitirmeyi planlıyor

Yeni Şafak Gazetesi'nin internet sitesinde bugün ilginç bir haber yer aldı. Habere göre, Gezi olaylarıyla hükümeti devirmeye çalışan "sağcı, solcu, ulusalcı, kürtçü vb." grup, Twitter'da İstanbul'un suyunu bitirmek için örgütlendi.



Haberin yayına girmesinden kısa süre sonra twitter'da açılan '#MuslukaçİstanbulunSuyunuBitir' hastag'iyle Yeni Şafak'ın haberi çekmesi dikkat çekti.



yenisafam.com.tr sitesinde 'Gezicilerin korkunç İstanbul planı!' başlıklı haber şöyle:

Gezicilerin korkunç İstanbul planı!

"Gezi olaylarıyla birlikte hükümeti devirebilmek için hemen her yolu deneyen "sağcı, solcu, ulusalcı, kürtçü vb." gibi görüşlerin ortaya çıkardığı fikir koalisyonu Geziciler'in hükümete karşı yeni bir eylem planı için çalıştığı ortaya çıktı. Twitter'da bazı kullanıcılar ilginç bir örgütlenmeye gitti: İstanbul'un suyunu bitirelim...

Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalardan biri de İstanbul'un suyu üzerine. Aylardır bilimadamları İstanbul'a yeterli düzeyde yağmurun düşmediğini bu yüzden su sıkıntısı çekilebileceğini söylemişti. Bazı uzmanlar da "İstanbul'un 2 aylık suyu kaldı" uyarıları yapmıştı.

"İstanbul'un suyunu bitirelim"

Bu uyarılardan yola çıkan bazı Geziciler, Twitter'da örgütlenerek İstanbul'un suyunu bitirmeye, böylece hem belediyeyi hem de Köşk seçimleri öncesi Başbakan Erdoğan'ı zor duruma düşürmeye çalışacak. Buna göre eyleme katılanlar tarafından musluklar açık bırakılacak, İstanbul'un suyu 1 ayda bitirilecek, hükümet ve belediye zor durumda kalacak."