T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak'a göre, 'Geziciler' İstanbul'un suyunu bitirmeyi planlıyor

Yeni Şafak, bugün yayınladığı haberde, 'sağcı, solcu, ulusalcı, kürtçü vb' diye nitelediği grupların, hükümete karşı İstanbul'un suyunu bitirmeyi planladığı iddiasında bulundu

16 Temmuz 2014 20:55

Yeni Şafak Gazetesi'nin internet sitesinde bugün ilginç bir haber yer aldı. Habere göre, Gezi olaylarıyla hükümeti devirmeye çalışan "sağcı, solcu, ulusalcı, kürtçü vb." grup, Twitter'da İstanbul'un suyunu bitirmek için örgütlendi. 

Haberin yayına girmesinden kısa süre sonra twitter'da açılan '#MuslukaçİstanbulunSuyunuBitir' hastag'iyle Yeni Şafak'ın haberi çekmesi dikkat çekti.

yenisafam.com.tr sitesinde 'Gezicilerin korkunç İstanbul planı!' başlıklı haber şöyle: 

 

Gezicilerin korkunç İstanbul planı!

"Gezi olaylarıyla birlikte hükümeti devirebilmek için hemen her yolu deneyen "sağcı, solcu, ulusalcı, kürtçü vb." gibi görüşlerin ortaya çıkardığı fikir koalisyonu Geziciler'in hükümete karşı yeni bir eylem planı için çalıştığı ortaya çıktı. Twitter'da bazı kullanıcılar ilginç bir örgütlenmeye gitti: İstanbul'un suyunu bitirelim...

Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalardan biri de İstanbul'un suyu üzerine. Aylardır bilimadamları İstanbul'a yeterli düzeyde yağmurun düşmediğini bu yüzden su sıkıntısı çekilebileceğini söylemişti. Bazı uzmanlar da "İstanbul'un 2 aylık suyu kaldı" uyarıları yapmıştı.

"İstanbul'un suyunu bitirelim"

Bu uyarılardan yola çıkan bazı Geziciler, Twitter'da örgütlenerek İstanbul'un suyunu bitirmeye, böylece hem belediyeyi hem de Köşk seçimleri öncesi Başbakan Erdoğan'ı zor duruma düşürmeye çalışacak. Buna göre eyleme katılanlar tarafından musluklar açık bırakılacak, İstanbul'un suyu 1 ayda bitirilecek, hükümet ve belediye zor durumda kalacak."

 

ETİKETLER

yeni şafakgeziistanbulsu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24