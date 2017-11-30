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Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

24 Kasım’da Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi yapılmıştı

30 Kasım 2017 15:58

Yeni Şafak, Cummhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme diyaloglarının detaylarına ulaştığını öne sürdü. Yeni Şafak'a göre, Trump YPG'ye gönderilen silahlardan habersiz ve bu nedenle Erdoğan'dan azar işitiyor

Yeni Şafak gazetesi, 24 Kasım’da Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine detaylarına ulaştığını iddia etti.

Gazetenin sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın 24 Kasım’daki görüşmesinde yaşanan ‘PYD’ye silah’ diyaloğu” metniyle yaptığı paylaşım çok konuşulanlar arasına girdi.

Haberde, Trump’ın gönderilen silahlardan bihaber gibi gösterilmesi ve ‘azarlanmış’ gibi sunulması tiye alındı.

 

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