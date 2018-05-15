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Yeni Şafak'a göre 77'sindeki adam, 5 yaşındayken CHP yüzünden oy kullanamamış...

"Ben ve bir arkadaşım köy namına oy kullanmaya gittik"

15 Mayıs 2018 17:25

Hükümete yakın Yeni Şafak, 24 Haziran seçimlerinden önce, vatandaşın nabzını tutmak için Afyonkarahisar’a gitti. Burada vatandaşın nabzını tutan gazete, 77 yaşındaki bir vatandaşın sözlerini aktardı: “1946 seçiminde oy kullandım. CHP vatandaşa oy bile attırmadı” ifadelerini sayfalarını taşıdı.

77 yaşında olan vatandaş, iddia ettiği gibi 1946'da oy kullansaydı 5 yaşında oy vermiş olacaktı.

Vatandaşlarla görüşen Yeni Şafak ekibi, “Erdoğan’la devam” başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde Üzeyir Ayık isimli vatandaşın sözleri dikkat çekti. Yeni Şafak’ya yer alan haberde “1946’da CHP oy bile attırmadı” ara başlığıyla şu ifadelere yer verildi:

“77 yaşındaki Üzeyir Ayık, Türkiye'nin millileşme hamlesinin Özal ile başlayarak Erdoğan yönetimiyle devam ettiğini söyledi. CHP döneminde milletin esir olduğunu anlatan Ayık, şunları söyledi: ‘1946 seçiminde oy kullandım. CHP vatandaşa oy bile attırmadı. Ben ve bir arkadaşım köy namına oy kullanmaya gittik. O yüzden Erdoğan'ın kıymetini bilmeli."

 

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