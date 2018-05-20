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Yeni Şafak'a göre, 4.50'yi gören doların krallığı çöküyor!

Söz konusu iddiaya dayanak olarak Alman Commerzbank'ın raporu gösterildi

20 Mayıs 2018 13:08

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Yeni Şafak'ta, geçen günlerde Türk Lirası'na karşı 4.50'yi gören "doların krallığının çöktüğü" iddia edildi. Gazete, söz konusu iddiasına dayanak olarak Alman Commerzbank'ın raporunu gösterdi. 

"Doların krallığı çöküyor" başlığıyla manşette verilen haberde, "ABD'nin baskı aracı olarak kullandığı doların uluslararası piyasalardaki egemenliği Alman Commerzbank'ın hazırladığı raporda 'Doların kilit para birimi statüsü çöküşe geçti' deniliyor" ifadesi yer aldı. 

Okurların "anlatım bozukluğu var" dediği haberin devamında, şunlar kaydedildi:

"AB, İran ile ticareti avroyla yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin hedefi de Rusya, Çin ve İran ile ticarette milli paraları kullanmak."

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