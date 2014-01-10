Yeni Şafak: Yüzde 53'e göre, yolsuzluk operasyonunun arkasında Gülen cemaati var

Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir ankete göre, 17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun arkasında Fethullah Gülen cemaatinin olduğu iddia edildi. Operasyonun hükümete yönelik olduğunu savunan katılımcıların yüzde 53'ü 17 Aralık süreci ve sonrasında yaşananların arkasında Gülen cemaatinin olduğu görüşünde.

Yapılan ankette Fethullah Gülen'in "beddua" olarak yorumlanan duasına ilişkin bir sorunun da yer alması dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 80'inin Gülen'in bu bedduasını olumsuz bir davranış olarak bulduğu berlirtiliyor. Denge Araştırma şirketi tarafından 4-8 Ocak 2014 tarihleri arasında 25 ilde 3 bin 738 kişiyle yüz yüze görüşerek yapılan ankete katılan yüzde 68,6'lik bir kesim ise devlet içinde 'paralel devlet' kurulmaya çalışıldığına inanıyor.

Yeni Şafak gazetesinin 17 Aralık yolsuzluk operasyonuna ilişkin (10 Ocak 2014) yayımladığı anket şöyle:

Denge Araştırma'nın 4-8 Ocak 2014 tarihleri arasında 25 ilde 3 bin 738 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankete göre, halkın yüzde 53'ü 17 Aralık süreci ve sonrasında yaşananların arkasında Gülen Hareketi'nin olduğu görüşünde. Yüzde 44,4 operasyonların AK Parti hükümetine karşı dış destekli bir komplo olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre, devletin birçok kademesine sızmış olan 'paralel yapı' da halkın gündeminde. Ankete katılanların yüzde 68,6'sı devlet içinde 'paralel devlet' kurulmaya çalışıldığına inanıyor.

'Bedduaya tepki'

Fethullah Gülen'in büyük tepki çeken ve sonrasında Cemaat'in girişimleriyle internet sitelerinden kaldırılan bedduasını, ankete katılanların yüzde 80'i 'olumsuz' bir davranış olarak buldu. Gülen'in bedduasına destek verenler ise yüzde 12,5 oranında.

17 Aralık sürecinden sonra polis teşkilatında emniyet müdür ve şube müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesine ise büyük oranda destek var. Polis teşkilatındaki görevden alma ve atamaları doğru bulanlar yüzde 51, yanlış bulanlar ise yüzde 29 oranında. Operasyonlar, dershaneler kapatılacağı için yapıldı görüşü ise halkı ikiye bölmüş durumda. Bu görüşe katılanlar yüzde 45,4, katılmayanlar ise yüzde 46,2 oranında.

'Ekonomi zarar gördü'

Ankete katılanlara, 17 Aralık polis-yargı darbe girişiminin Türkiye ekonomisine zarar verip vermediği de soruldu. Halkın yüzde 51,7'si '17 Aralık ülke ekonomisine zarar verdi' derken, yüzde 34,'ü 'az zarar verdi', yüzde 6,1'i ise 'hiç zarar vermedi' düşüncesinde. Araştırmaya göre halkın yüzde 54,7'si de sürecin aile ekonomilerinin olumsuz yönde etkileyeceği endişesini taşıyor. 17 Aralık'ın ekonomiye zarar vermesinde sorumlu tutulan başlıca aktör ise yüzde 21,6 oranı ile dış güçler. Halkın yüzde 15,7's, soruşturmalarda adı geçenleri, yüzde 14,9'u ise Gülen Hareketi'ni işaret ediyor. Hükümeti sorumlu tutanlar ise yüzde 10,6. Halkın yüzde 65'i 'yaşananlar Türkiye siyasetine zarar verdi' yorumunu yaparken, 'fayda sağlamıştır' diyenlerin oranı ise yüzde 14,3 çıktı.

'25 ilde yapıldı'

04 - 08 Ocak 2014 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde yapılan araştırmaya 3 bin 738 kişi katıldı. Yüz yüze yapılan görüşmede deneklerden; 17 Aralık süreci ve siyasetteki yansımaları, olası milletvekili seçimleri, 30 Mart yerel seçimleri, Başbakan ve hükümetin başarı profili, Türkiye'nin ekonomik durumu ve Türkiye'nin en önemli sorunlarını ele almaları istendi.