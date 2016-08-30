Yeni Şafak: YPG'de kimyasal silah var

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Cerablus'un güneyinde ÖSO ve TSK ile karşı karşıya gelen Kürt askeri güçleri YPG'nin kimyasal silaha sahip olduğunu iddia etti. Suriye Ordusu eski Kimyasal Silahlar Sorumlusu General Zahir Sakit, “Suriye'de savaşan PYD ve IŞİD terör örgütlerinin elinde önemli miktarda kimyasal var" görüşünü savundu.

Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

Sivillere karşı kimyasal silah kullanabileceğini söyleyen Sakit, terör örgütlerinin Türkiye'yi sorumlu gösterebileceğini öne sürdü.

Esed'in silahları PYD'ye geçti

PYD ve IŞİD'in elinde yüksek miktarda kimyasal silah bulunduğunu vurgulayan Sakit, “IŞİD, 2015 yılı Haziran ayında Haseke şehir merkezinde birçok noktayı ele geçirdi. Bunun üzerine Şam rejimi Haseke'de muhafaza ettiği kimyasalları PYD'ye teslim etti. Daha sonra rejim, Sıhne bölgesinde bulunan kimyasal depolarından PYD'ye sevkiyat yapmaya devam etti. Farklı tarihlerde 3 ayrı sevkiyat gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

ABD ve RUSYA biliyor

PYD ve IŞİD'in daha önce kimyasal silah kullandığını hatırlatan Sakit, “Rejimin çekildiği bölgelerdeki kimyasal silahlar hiçbir şekilde imha edilmedi. Hatta PYD ve IŞİD karşılıklı olarak Tel Abyat ve Haseke'de kimyasal silah kullandı. Ayrıca Esed rejiminin üst düzey yöneticilerinin Kamışlı'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde havayolu ile taşınan kimyasallardan ABD ve Rusya'nın da haberi var" ifadesini kullandı.

Menbiç'te kullanılabilir

Son dönemde TSK destekli muhaliflerin Münbiç Cerablus bölgesinde ilerleyişinin Batı - PYD ittifakının kuzey koridoru projesini tehdit ettiğini kaydeden Suriye'yi muhalif General Sakit, PYD Münbiç bölgesinden kimyasal kullanmaktan çekinmeyebilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus Münbiç ve çevresinde PYD tarafından kullanılacak kimyasalların Türkiye'ye mal edilme riski ve bu konu üzerinden propaganda yapma ihtimali göz önünde bulundurulmalı" diye konuştu.