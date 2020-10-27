Yeni Şafak yazarından Macron tepkisi: Peygamberimiz’e hakaret etmenin karşılığı bellidir, dilimizle değil, elimizle müdahil olmamız gerekir!

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasıyla başlayan tartışmada sert açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Kılıçarslan, Peygamberimiz’e hakaret etmenin karşılığı bellidir.

Dilimizle değil, elimizle müdahil olmamız gerekir. Var gücümüzle müdahale etmemiz gerekir" diye yazdı.

Macron için, "küçük Napolyon özentisi pislik" diyen Kılıçarslan, "Elle müdahalenin yöntemi de bellidir. Meseleyi çekip sündürmenin, eğip bükmenin manası da yoktur yani" ifadelerini kullandı.

"Şu, Batı yardakçılığı yaparak hayatta kalabileceklerini düşünen alçaklar. Bu alçaklar inanması oldukça zor şekilde Macron denen şerefsiz pislikle kavga etme cesareti gösteren bir iki liderden biri olan Recep Tayyip Erdoğan’a çemkiriyorlar" diyerek, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Bin Zayed’in, "Macron ile Erdoğan tartışıyorsa mutlaka Macron haklıdır" sözlerini hatırlatan Kılıçarslan, şöyle dedi:

"İsimlerinden falan da utanmaz oldular. Hiçbir rezillikten korkmaz oldular. İzzetsizlikle dolu bir ömür yaşayarak “hayatta kalabileceklerini” düşünüyorlar. Oysa mesele basit: İzzetsiz bir hayat, ateşten bir çukurda yaşamakla eşdeğerdir."

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