Yeni Şafak yazarından Kılıçdaroğlu’na: Çok önemli iki kriteri unutmuş; ‘yerli ve milli olmak, yalan söylememek'

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, “Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İyi Parti ve Saadet Partisi ile Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Çok önemli iki kriteri unutmuş; ‘Yerli ve milli olmak. Yalan söylememek’” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 2 Ağustosta Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtladığını ve ‘Millet ittifakından teklif gelirse Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini açıkladığını yazan Orakoğlu, “Cumhur ittifakını oluşturan milletvekilleri hakkında hoş olmayan subjektif ima ve iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu Millet ittifakında demokrasi kültürünü devreye sokarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday yöntemi ve diğer konularda değerlendirme yaparak bir karara varabileceklerini belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı için bir adayda olması gereken kriterleri de kendine göre açıklayan Kılıçdaroğlu çok önemli iki kriteri unutmuş ‘Yerli ve milli olmak. Yalan söylememek’.

Kılıçdaroğlu, Ruhat Mengi’nin ‘HDP ile ittifak söz konusu mu’ sorusuna, ’Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz.’ Zaten HDP de açıklama yaptı ‘İttifak gibi bir arayışımız yok’ dediler. İktidar bizi farklı bir alanda konuşlandırmak istiyor, bu iftiralar daha önce de atılmıştı ama halk yerel seçimde dersi verdi, ‘Ben bunlara inanmıyorum’. Şeklinde kuyruklu yalanlar söyleyebilmişti.” diye yazdı.

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