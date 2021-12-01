Yeni Şafak yazarından Karamollaoğlu'na: Senin darbeci ve cuntacı paşalardan korkun nedir?

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 28 Şubat davasında tutuklanan generallerle ilgili “Bu şekilde cezalandırılmalarını içime sindiremiyorum” sözlerini eleştirdi. Orakoğlu, Karamollaoğlu’na “Senin darbeci ve cuntacı paşalardan korkun nedir?” dedi.

Karamollaoğlu’nun "Ben diyorum ki helalleşme bu noktada, ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını, Türk ordusunun başındaki bu insanları içime sindiremiyorum. 28 Şubat'la ilgili olarak söylüyorum bunu, Bizi rencide etti" sözlerini skandal olarak niteleyen Orakoğlu, şöyle devam etti:

“Siz kimsiniz? Arkanızda sizi azmettirenler mi var? Bu darbeci cunta muhipleri kimler? Açıklayın. Önce Fikri Sağlar arkasından Nagehan Alçı şimdi de Karamollaoğlu. Sırada kimler var? Karamollaoğlu’na sert tepki gösteren Milli Görüş camiasının önemli isimleri ve 28 Şubat mağduru eğitimciler, bu sözlerin Türkiye’yi kalkındırma hamleleri darbeciler tarafından engellenen ve 4 kez partisi kapatılan Necmettin Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlattığını, yüzbinlerce başörtüsü mağduru ve 28 Şubat mazlumunun yüreğini yaktığını söyledi. Bu açıklamalar kesinlikle Milli Görüş’ü temsil etmiyor. Erbakan Hoca’mızı 9 saatlik MGK toplantısında ter ter terleten bir saygısızlığa imza atan darbecileri affetmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Senin darbeci ve cuntacı paşalardan korkun nedir Karamollaoğlu?”

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