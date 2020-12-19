Yeni Şafak yazarından Fatih Altaylı'ya: Hiçbir harfi doğru olmayan bir zırıltı, bir palavralar yığını bu cümleler, tamamı yalan

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı Suriye’lilerle ilgili düşünceleri gerekçesiyle eleştirdi.

Altaylı’nın, “Bayramda gidip memleketinde tatil yapabiliyorsan, demek ki senin için tehlikeli değil. Bu bir. Gittiysen kalacaksın. İki, zorunluluktan bu ülkeye sığındıysan başımızın üstünde yerin var ama bu ülkenin kurallarına uyacaksın. Benim vatandaşıma üstünlük kurmayacaksın, benim vatandaşımın haklarını gasp etmeyeceksin. Ama asıl derdim bu süreci yönetenle, yönetenlerle” sözlerini alıntılayan Kılıçarslan, “Elbette bunların tamamı, ama tamamı yalan” dedi.

“Bayramda memleketine giden Suriyeliler, kelimenin tam anlamıyla “kelle koltukta” gidiyorlar sevdiklerini görmeye zira Esed denen pislik, bayram mayram da dinlemeden verdiği sözü tutmuyor genelde” diyerek Altaylı’ya yanıt veren Kılıçarslan, şunları kaydetti:

“Lafı yuvarlayayım, vatansever taklidi yapayım, suret-i haktan görüneyim, vaziyeti kurtarayım” diye yuvarlanmış, hiçbir yanı, hiçbir kelimesi, hiçbir harfi doğru olmayan bir zırıltı, bir palavralar yığını bu cümleler. Tamamı yalan. Başı, ortası, sonu, kökü, gövdesi yalan.

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