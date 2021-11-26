Yeni Şafak yazarından asgari ücret önerisi: Net 4 bin 355 TL olmalı

Mayıs ayından bu yana “Zenginden alın, fakire verin” başlığı altında yazılar yazdığını belirten Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, 1 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na asgari ücretin ne kadar olması gerektiği ile ilgili öneride bulundu. Öztürk, net asgari ücretin 4 bin 355 TL olması gerektiğini yazdı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in “Türk-İş ile mutabakata varılmak üzere” sözlerine yer veren Öztürk, şöyle devam etti: "Bugün size asgari ücreti belirlerken teknik değil, vicdani yönüyle tartışmanızı öneriyorum. Duygusal bir şekilde 'Zenginden alıp fakire verme' formülünü işletmenizi öneriyorum. Ben diyorum ki bu kez kamu, 'zenginden alıp fakire vermek' için dar gelirli, pozitif ayrımcılık gerektiren kesimlere yönelik doğrudan tavır koysun. İşverenlerimiz de yanında çalıştırdıkları lehine tavır alsın. Asgari ücret konusunda, fakir fukara hiç olmadığı kadar kollansın.”

“Mevcut asgari ücretin üzerine 500 TL ve sonra yüzde 30 zam, dar gelirliyi rahatlatmaz mı?” diye soran Öztürk, şu anda net 2 bin 850 TL olan asgari ücret ilgili şu öneride bulundu: “2850+500= 3350. 3350x30/100= 1005. 3350+1005= 4355 net.”

Asgari ücretin net 4350 TL civarına getirilmesi halinde pandemi ve hayat pahalılığı nedeniyle zorda kalan dar gelirlilerin derin bir nefes alacağını yazan Öztürk, “Bu nefes öyle bir toplumsal rahatlamaya neden olur ki işverenimiz de devletimiz de milletimiz de psikolojik eşiği aşar. Rahatlar. 1 Aralık’ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda “ideolojik” tartışmaların bir kenara bırakılmasını... Kayıkçı kavgalarına girişilmemesini… Ve dahası, temsilcilerin temsil ettikleri kesimlere şirin görünmek için popülist söylemlerde bulunmadan, doğrudan hedefe kilitlenmesini bekliyorum” diye yazdı.

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