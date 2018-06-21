Yeni Şafak yazarından AKP'ye 'uyarı': Milletin kafasını karıştırır...

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Bir yıldır yeni sistemin getireceği en önemli sorunun parlamento aritmetiği olacağını yazıyorum, söylüyorum. O zamanlar bana karşı çıkanlar, şimdi parlamento aritmetiğinin kıymetini anladılar, her yerde anlatıyorlar" diyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak AK Parti tek başına iktidara taliptir. Bugüne kadarki başarısı da koalisyon değil, tek başına iktidar olmasından gelir. Koalisyon anlamına gelecek açıklamalar, milletin kafasını karıştırır. Belki bunu düzeltecek açıklamalar yapmaya ihtiyaç olabilir."

Öztürk, "İki açıklama bir kafa karışıklığı" başlığıyla yayımlanan (21 Haziran 2018) yazısında, şu ifadeye de yer verdi:

"MHP ve CHP’nin bu açıklamalarına rağmen, AK Parti yöneticilerinden bugüne kadar seçim sonrası iktidarı MHP ya da başka bir siyasi partiyle paylaşacaklarına dair bir açıklama olmadı. Erdoğan her zaman ve her yerde koalisyonların ülkeye zarar verdiğini ve sağlıklı bir yönetim biçimi olmadığını açıkladı hep. AK Parti yöneticilerinin, MHP ile Cumhur İttifakı’nın sadece bu seçimlerle sınırlı olmadığını, ileri tarihlerde de bu ittifakın süreceğini söyleyen açıklamaları olmuştu. Ancak kimse bunu iktidar ortaklığı şeklinde anlamamıştı. Bu nedenle MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’ın açıklamaları dikkat çekici, biraz da kafa karıştırıcı."