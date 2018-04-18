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Yeni Şafak yazarından AKP'ye 'erken seçim' uyarısı: Daha akılcı düşünme vakti!

"Bizim 'sivil, dindar, demokrat Cumhurbaşkanı' hayalimiz hala devam ediyor"

18 Nisan 2018 14:47

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısıyla ilgili olarak iktidar partisi AKP'ye uyarılarda bulundu. 

Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. CHP, HDP ve İyi Parti'nin destek verdiği teklife dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP kanadından herhangi bir "net" açıklama gelmemişti.

Kemal Öztürk, "Erken seçime giderken sivil, dindar, demokrat bir rüya" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Özal’dan sonra ANAP neden hızla çöktü. Benim kanaatime göre, Özal’ın fikirleri ve siyasi anlayışı kurumsallaşmadı. ANAP’ın içten içe ahlaken çürümesini önleyecek yapısal önlemler alınmadı. Gücü eline geçiren siyasetçinin, bürokratın, yöneticilerin, ‘ceberrut devlet’ kodlarına geri dönmesini engelleyecek hukuki düzenlemeler yapılmadı. Ve milletin büyük hayali, emeği, Özal öldükten sonra heba oldu gitti. AK Parti, o büyük hayalin en güçlü ve en önemli partisidir. Gelecekte de Türkiye siyasetinde etkin olacaksa, önceki dönemlerin hatalarına düşmemesi gerekir. Şimdi erken seçim kararının alındığı bugünlerde, Rahmetli Özal’ın ölüm yıl dönümünde, bir kez da daha geniş açından, daha uzun vadeli ve daha akılcı düşünme vaktidir. Bizim 'sivil, dindar, demokrat Cumhurbaşkanı' hayalimiz hala devam ediyor."

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