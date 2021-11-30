Yeni Şafak yazarı: Zengin ile fakir arasındaki makas giderek artıyor!

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, dar gelirlinin geçimini doğrudan etkileyen ‘fahiş fiyat artışları’nın söz konusu olduğunu belirterek “Zengin ile fakir arasındaki makas giderek artıyor!” dedi.

Uzun zamandır, “Zenginden alın, fakire verin” şeklinde yazılar kaleme alan Öztürk, Türkiye’nin ekonomi verilerinin iyi olduğunu, kur artışının iktisadi verilerle hiçbir alakası bulunmadığını belirterek “Ama dar gelirliler aleyhine gelişen ve dar gelirlinin geçimini doğrudan etkileyen ‘fahiş fiyat artışları’ söz konusu. Ve zengin ile fakir arasındaki makas giderek artıyor!” uyarısında bulundu.

Türkiye’de gelir adaletsizliğine Hülya Avşar konserinde “200 şampanya patladı” ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “Asgari ücrete en az yüzde 20 zam istiyoruz” açıklamasının bulunduğu haberleri örnek veren Öztürk, şöyle devam etti:

“Yeni bir ekonomik modelin denendiğini geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurul toplantısından sonra ilan etmişti. Buna göre, düşük kur, yüksek faizden, düşük faiz yüksek kur politikasına geçiş başladı.

Böylece, üretim, istihdam, ihracat merkezli bir yola girildi. Başarırsak Türkiye düze çıkacak. Allah korusun başaramazsak teslim bayrağını çekeriz. Başarmak zorundayız!

Yeni modelde, lokomotif “sanayi” ve üretim olacağına göre, bu üretimi yapacak fabrikalarda, atölyelerde, tarımda çalışacak işçilerin pozitif ayrıcalığa tabi olmasının gerekliliğine inanıyorum.

Türkiye’nin geleceği dar gelirlinin refah düzeyinin artmasındadır.”

Dar gelirlinin, işçinin pozitif ayrımcılığa tabi tutulmasının yeni sistemin “sağlıklı” yürümesi açısından önemli olduğunu yazan Öztürk, “Hani deniyor ya ‘Çin modeli öneriliyor’ diye. Çin modeli, yani ‘ucuz iş gücü ile üretim modeli’ Türkiye gerçeği ile uyuşmaz. Ne işçilerimiz, ne de işverenimiz açısından o model Türkiye’nin gerçeği değildir” diye yazdı.

Öztürk, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ekonomik modelle birlikte üretimin artacağını da hesaplayarak dar gelirli için hakkaniyetli ve çok iyi bir asgari ücret belirleyecektir. İnancımızı koruyoruz” dedi.

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