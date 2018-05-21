Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Her Yahudide siyonist bir tohum gizlidir; aç gözlüler, her şekle girerler!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Gazze'de 60'ı aşkın Filistinlinin katledilmesi sonrası İsrail'e karşı gösterdiği tepkide, "Siyonist ayrı Yahudi ayrı zokasını yutmadığımı da hatırlatmak istiyorum; her Yahudide siyonist bir tohum gizlidir" ifadesine yer verdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Kaplan'ın yazısını "ırkçılık" olarak yorumladı.

"İngilizler de, Yahudiler de açgözlüdür", "İngilizler, son derece soğukkanlı ve sinsi özelliklere sahiptir", "Yahudilerse, azınlık psikolojisiyle hareket ettikleri için, gücü kutsarlar önce; sonra da gücü ele geçirmek için inanılmaz şekillere girerler, takiyyenin, kendilerini gizlemenin ustasıdır Yahudiler", "Gücü ele geçirince, bu gücü acımasız bir şekilde uygulamakta kimse yarışamaz Yahudilerle" ifadelerini kullandığı "İngilizlerle Yahudileri çözmeden bir mesafe katedemeyiz!" başlıklı yazısını şöyle noktaladı:

"Suçsuz, masum hiç kimseyi hedef gösteremem; biz ki, bu Yahudileri Avrupalıların her tür işkenceye maruz kıldıkları bir cehennemden kurtarmış bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu notu özellikle düştüm; çünkü bu konuyla ilgili yazdığım cuma günkü ilk yazım, Amerika’daki -tam da Yahudi psikolojisiyle hareket eden- Fetöcü siteler tarafından hedef hâline getirilmeme yetti. Neden acaba? Yahudilerin tasmalı çekirgeleri misiniz siz? Sonra dünyadaki Yahudi yayın organları topyekûn saldırıya geçti! Paranoyak bunlar, diye boşuna demedim. Tezgâhlarını bozan, deşifre eden herkesi hedef hâline getirmekten çekinmezler, o yüzden. Bu dünya, böyle gitmez"