Yeni Şafak yazarı: YSK'nın son açıklamasına göre oy oranları değişti; halen hatalı sonuç yayınlayanlar var

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Yeni Şafak yazarı ve eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 26 Haziran'da açıkladığı kesin olmayan resmi sonuçlar ile partilerin oy oranlarının değiştiğini belirterek "Birçok gazete halen hatalı sonuç yayınlıyor" dedi.