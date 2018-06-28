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Yeni Şafak yazarı: YSK'nın son açıklamasına göre oy oranları değişti; halen hatalı sonuç yayınlayanlar var
YSK'nın resmi olmayan sonuçlarına göre, AKP yüzde 41,85 oy aldı
T24 Haber Merkezi
Yeni Şafak yazarı ve eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 26 Haziran'da açıkladığı kesin olmayan resmi sonuçlar ile partilerin oy oranlarının değiştiğini belirterek "Birçok gazete halen hatalı sonuç yayınlıyor" dedi.
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