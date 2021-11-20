Yeni Şafak yazarı Yılmaz: Enerji ve gıda meselesi can sıkmaya devam ediyor

Yeni Şafak yazarı Levent Yılmaz, küresel gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisinin de olumsuz bir şekilde etkilendiğini yazdı. Yılmaz, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) metninde de bu konuya atıfta bulunulduğuna dikkati çekti.

Öte yandan PPK’nın ekim ayında 200 baz puanlık indirimi duyurduğu metninde, “politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını” belirttiğini de hatırlatan Yılmaz, “Son PPK toplantısının karar metninde de daha önce belirtilen bu sınırlı alanın kalan kısmının Aralık ayında tamamlanmasının değerlendirileceği belirtiliyor. Bu durumu faiz indirim döngüsünün Aralık ayında da devam edeceği şeklinde yorumlayabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

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