Yeni Şafak yazarı Yılmaz: 2021’nin son çeyreğinde beklenilen faiz indirimlerinin bir sonraki yıla sarkma ihtimalinin giderek arttığını ifade edebiliriz

Yeni Şafak gazetesi yazarı Levent Yılmaz, Merkez Bankası faiz kararı öncesi kaleme aldığı yazıda, "TCMB Başkanı’nın piyasalarla yaptığı enflasyonun üzerinde faiz verme politikası iletişimine bakarak 2021’nin son çeyreğinde beklenilen faiz indirimlerinin bir sonraki yıla sarkma ihtimalinin giderek arttığını ifade edebiliriz." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz yazısında, "Bir süreden bu yana yapılan bazı analizlerde enflasyonda Nisan ayında zirvenin görüleceği ve ardından da kademeli düşüşle beraber TCMB’nin yılın son çeyreğinde faiz indirimlerine başlayabileceği yönündeydi. Oysa son dönemde hem içerideki hem de dışarıdaki gelişmeler enflasyon tarafında bazı riskleri de beraberinde getirdi." yorumunu yaptı.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında gıda fiyatları aylık bazda %2,17 artarak 18 yıllık ortalamaların oldukça üstünde gerçekleşti. Bu hali ile baktığımızda hem Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki farkın giderek açılması hem de gıda fiyatları tarafında beklediğimiz olumlu katkının gelmemesi daha önce Nisan ayı için beklediğimiz zirvenin Mayıs ve belki de Haziran’a sarkmasına neden olabilir. Bu durumda TCMB Başkanı’nın piyasalarla yaptığı enflasyonun üzerinde faiz verme politikası iletişimine bakarak 2021’nin son çeyreğinde beklenilen faiz indirimlerinin bir sonraki yıla sarkma ihtimalinin giderek arttığını ifade edebiliriz."