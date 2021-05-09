Yeni Şafak yazarı Yıldırım: Müslümanlar kapitalist ekonominin faiz, tüketim ve haz pratikleriyle içli dışlı hale geldikçe sekülerleşme artıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ergün Yıldırım, "Müslümanlar kapitalist ekonominin faiz, tüketim ve haz pratikleriyle içli dışlı hale geldikçe sekülerleşme artıyor." görüşünü savundu.

Yıldırım yazısında, "Popüler kültürün ürettiği beğenilerine inandıkça ve onları benimsedikçe zihnen ve ruhen başkalaşıyorlar. Dünyevileşiyorlar. Çünkü popüler kültür, filozof Adorno’nun da işaret ettiği gibi kültür endüstrisidir. Yani metadır, maddidir, ruh ve maneviyattan yoksundur. Bilinci, beğenileri ve tutkuları dünyevileştirir. İslam geleneğinin maneviyatından koptukça buraya daha fazla yaklaşır insanlar. Daha fazla maddileşirler, dünyevileşirler. Hatta bu dünyevileşmeye meydan okuyan bir alternatif olarak ortaya çıkan sufi çevrelerde bile görülebilir. Ramazanlar, teravihler, bayramlar, ziyaretleşmeler, kandiller, Ramazan pideleri, mevlitler…Hepsi de maneviyatımızı koruyan ve dünyevileşmeye karşı benliğimizi kollayan eylemler ve imgelerdir." ifadesini kullandı.