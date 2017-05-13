Yeni Şafak yazarı: Yeni nesillerde bir başörtüsü yorgunluğu dikkatimi çekiyor

AKP kurucularından ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, İslamcı sosyolog Ali Şeriati'ye atıfta bulunarak, "Ali Şeriati İslam'ı bugünün insanı ile birlikte değerlendiren bakış açısı ne yazık ki sonraki kuşaklarda aynı ivmeyle süremedi. Yeni nesillerde bir başörtüsü yorgunluğu dikkatimi çekiyor" ifadesini kullandı.

"Ali Şeriati bahsini açmamın sebebi İslam dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de İslami kesimde kadın meselesinde klasik muhafazakarlığa dönüldüğünü görmemdir" diyen Böhürler, "Bu kesimde kadın haklarına bakış eski dinamizmini kaybettiği gibi geleneksel din anlayışı ön plana çıkmaya başladı. Başörtüsünün kamusal alanda serbest hale gelmesiyle toplumsal sorunların tamamının çözüldüğüne ilişkin bir algı da oluşmuş durumda. Zamanın ruhunu da elbette dikkate alıyorum. Göstermelik ve içeriksiz ya da post-truth!" ifadesini kullandı.

Ayşe Böhürler'in Yeni Şafak'ta "Kadın Cumhurbaşkanı" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

Benim kuşağım kadınlarının İslam'a bakışlarını etkileyen ve değiştirenlerden birisi sosyolog Ali Şeriati olmuştur. Şeriati'nin “dünün kadını, bugünün kadını, ve yarının kadını” başlığı altında kadın meselesini tartışmaya açması, dönemin ruhuna da uygun olarak Müslüman kadınların zihin dünyalarını değiştirmiş ve etkilemişti. Bu değişim onları toplum meselelerinin içinde öne çıkan, sorumluluk alan bir konuma ittiği gibi dine ve dini sembollere yükledikleri anlamları, İslam'a bakışlarını da değiştirmişti. Ali Şeriati İslam'ı bugünün insanı ile birlikte değerlendiren bakış açısı ne yazık ki sonraki kuşaklarda aynı ivmeyle süremedi. Ali Şeriati bahsini açmamın sebebi İslam dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de İslami kesimde kadın meselesinde klasik muhafazakarlığa dönüldüğünü görmemdir. Bu kesimde kadın haklarına bakış eski dinamizmini kaybettiği gibi geleneksel din anlayışı ön plana çıkmaya başladı. Başörtüsünün kamusal alanda serbest hale gelmesiyle toplumsal sorunların tamamının çözüldüğüne ilişkin bir algı da oluşmuş durumda. Zamanın ruhunu da elbette dikkate alıyorum. Göstermelik ve içeriksiz ya da post-truth!

Başörtüsü örtmenin ruhunu taşımayan yeni bir profil ve kimlik çerçevesinde yeni nesillerde bir başörtüsü yorgunluğu dikkatimi çekiyor… Başörtülü olmaya yüklenen anlam; toplumsal duyarlılık, dini hassasiyet gibi birçok manadan sıyrılıp icap haline geliveriyor…