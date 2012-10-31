Yeni Şafak yazarı Yasin Doğan: Devletin vicdanı var, ya örgütün?

Yasin Doğan, bugün (31 Ekim 2012) yayınlanan yazısında 16 Ekim günü 975 olan eylemci sayısının 666 kişiye düştüğünü belirterek, "Açlık grevine başlayan 309 kişinin eylemden çekilmesi de olayın anlamsızlığının anlaşılmaya başladığını gösteriyor. Örgüt ise mensupları üzerinde adeta bir mahalle baskısı oluşturuyor, onları bir nevi esaret altında tutarak eyleme ve ölüme zorluyor." görüşünü savunuyor.

Öcalan'ın kurtulması için yüzlerce kişinin hayatının tehlikeye atıldığını savunan Doğan, "Örgütün talimat ve baskısıyla mahkumların ölüme sürüklenmesini eleştirmeyen BDP'liler ise hükümetin vicdanını sorguluyorlar." sözleriyle BDP'yi eleştiriyor.

Doğan yazısında "Devlet cezaevlerindeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Günde iki veya üç kez doktorlar açlık grevindeki kişilerle görüşüyor, muayene ediyor, tansiyon ve kilo kontrolü yapıyor. Cezaevindeki mahkumun hayatını korumak öncelikle devletin görevi olduğundan, cezaevi yönetimi kanunlar çerçevesinde ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar." sözleriyle hükümete yönelik eleştirilere de yanıt veriyor