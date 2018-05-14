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Yeni Şafak yazarı: Yapılan ilk ciddi ankete göre, AK Parti'nin Meclis'teki gücü HDP'ye bağlı

"İttifaklar AKP ve CHP'ye yarıyor"

AKP ile HDP&#39;li vekiller arasında yaşanan tartışma, kameralara böyle yansımıştı

14 Mayıs 2018 13:30

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak eline geçen bir anketin sonuçlarını, okurlarıyla paylaştı. Şirketin adını, sahibinin isteği üzerine zikretmeyeceğini vurgulayan Acet, söz konusu araştırmanın bugüne dek yapılanların en "ciddisi" olduğunu savundu. 

Mehmet Acet, "İlk ciddi anketten hangi sonuçlar çıktı?" başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2018) yazısında, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) gücünün HDP'ye bağlı olduğunu belirtti. 

İttifakların AKP ve CHP'ye yarayacağı, bu iki partinin güçlü oldukları bölgelerde daha fazla milletvekili çıkarmak için ittifak paydaşlarına oranla daha avantajlı olduklarını savunan Acet, sözlerine şöyle devam etti: 

"AK Parti’nin Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi biraz da HDP’nin barajı aşıp aşamayacağına bağlı. Sözünü ettiğim araştırmada HDP’nin oy oranı yüzde 9,5 olarak çıktı. Bu rakam üzerinden bu parti barajı aşıyor ya da aşamıyor demek mümkün değil. Muhtemeldir ki, bundan sonraki anketlerde de HDP yüzde 9-11 aralığında bulunacağı için, barajı aşıp aşamayacağının yanıtını ancak seçim gecesi öğrenebileceğiz."

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