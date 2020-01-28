Yeni Şafak yazarı: Vergilerimizin peşine düşmek, sorgulamak hakkımız

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği andan itibaren deprem vergisi, sorumluların hesap vermesi, yardımların doğru yere ulaştırılması ile ilgili tartışmalara, hükûmet tarafından “siyaset yapmayın” yanıtı verildi. “Deprem vergisi” tartışmasına değinen Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ‘Deprem vergileri nereye gitti?” diye sorma hakkının bulunduğunu belirtti.

Kılıçarslan, “Elazığ’da, yüzeye oldukça yakın ve yıkıcılığı oldukça şiddetli bir deprem olmasına rağmen görebildiğimiz kadarıyla herhangi bir kamu binası yerle bir olmamıştır. Bu, deprem vergilerimizin nereye gittiği hakkında bir fikir verebilir bize. Okullar, hastaneler, spor salonları ve sair kamu binaları hem İstanbul depreminde hem de Elazığ depreminde gayet iyi bir sınav verdiler bence.” Düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, “Diğer yandan yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığını sorgulamaya devam etmemiz gerekiyor. Niçin böyledir bu? Çünkü vergi bizim vergimizdir. Peşine düşmek, sorgulamak hakkımızdır.” ifadesini kullandı.

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