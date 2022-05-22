Yeni Şafak yazarı Ünlü: Muhalefet partilerinden çift maaş alanların da listesi çıkarılmalı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, kamudan birden fazla maaş ile sınavsız atamaları eleştirdiğini hatırlatarak, "Muhalefet partilerinden çift maaş alanların da listesi çıkarılmalı" dedi.

Ünlü yazısında, "Bu köşeyi takip edenler, kamudan alınan birden fazla maaş ile sınavsız atamaları sıklıkla gündeme getirdiğimizi ve eleştirdiğimizi hatırlayacaklardır. Maalesef bu konuda ilerleme sağlanamadı. Acaba muhalefet bu konuda nasıl bir imtihan verdi? Bu konuyu açıklamaya çalışacağız. Muhalefete mensup bir milletvekili kamuda çift maaş alanların çetelesini tutuyor ve sosyal medya hesabından paylaşıyor. Elbette bu davranışını kınayamayız. Kaldı ki yapılan iş oldukça zahmetli ve bir o kadar da değerlidir. Kamudan hak edilmeden alınan her kuruşun hesabı usulü dairesinde mutlaka sorulmalıdır. Ancak uygulamanın eleştirilip ortada yerli yerinde duran mevzuata yönelik hiçbir eleştiri yapılmaması büyük bir çelişkidir. Zira bu konuda muhalefet partilerinden Meclise sunulan kanun teklifine şahit olmadık. Özellikle kamudan çift maaş alanların avına çıkan milletvekili, kendi partisinden veya diğer muhalefet partilerinden çift maaş alanların çetelesini de çıkarmış olsaydı daha ahlaki olurdu. Ancak buna da şahit olamadık. Daha açık ifade ile muhalefet partilerinden kamu görevlisi olanlardan kaç kişinin çift maaş aldığı kamuoyuna açıklanmadan yapılan eleştiri amacına ulaşamaz. Hatta siz de yapıyorsunuz eleştirisine muhatap olunur. Nitekim öyle de oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Ünlü yazısında şu ifadelere yer verdi:

Muhalefet partilerinden çift maaş alanların da listesi çıkarılmalı

"5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesine baktığımızda kimlere çifte maaş yani hem emekli maaşı hem de normal maaş ödemesi yapılacağı ile emekli olduktan sonra hangi hallerde tekrar göreve dönülebileceğini görmekteyiz. Yani bu maddede kimlerin çift maaş alacağı tek tek sayılmıştır. Buna göre kimi kamu personeli hem atandığı kadronun maaşını hem de emekli maaşını alabilmekte ilaveten de yönetim veya denetim kurulu maaşı alabilmektedir. Bu konuda çok sayıda eleştirel yazı kaleme aldığımızı okuyucularımız hatırlayacaklardır."