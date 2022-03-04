Yeni Şafak yazarı: Üçüncü Dünya Savaşı, Soğuk Savaş bitirildikten sonra İslam’a karşı başlatıldı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından başlayan Üçüncü Dünya Savaşı tartışmalarına Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da katıldı.

Ukrayna'nın işgal edilmesinin ardından tartışılan "Üçüncü Dünya Savaşı patlak verebilir mi?" sorusunun yanlış soru olduğunu yazan Kaplan, “Yanlış; çünkü dünya, Üçüncü Dünya Savaşı’nı yaşıyor, özelikle de İslam dünyası, Soğuk Savaş’ın sona erdirilmesinden bu yana” dedi.

Üçüncü Dünya Savaşı, konvansiyonel, nizamî harp düzenine dayanan bir savaş biçimi olmadığını yazan Kaplan şöyle devam etti: “Örgütler üzerinden sürdürülen vekâlet savaşlarıyla gerçekleştirilen iğrenç bir savaş türü. Örgütler, kimin eseri: Küresel sistemin, elbette ki!

Özetle… Üçüncü Dünya Savaşı, Soğuk Savaş'ın bitirilmesi üzerine dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Cleas’ın “küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslâm’dır” açıklaması üzerine İsam’a karşı başlatıldı ve postmodern, sinsi / cynical, iki yüzlü yöntemlerle sürdürülüyor.”

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