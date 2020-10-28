Yeni Şafak yazarı: Üç gün evvelinden terör saldırısını haber veren devlet ile üç gün sonrasında PKK’lı teröristlerin saldırısını organize eden devlet, aynıdır

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün yaşanan canlı bomba eylemini değerlendirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin kendi vatandaşlarını uyarırken Türkiye'ye herhangi bir uyarıda bulunmamasına dikkati çeken Korkmaz, "Üç gün evvelinden terör saldırısını haber veren devlet ile üç gün sonrasında PKK’lı teröristlerin saldırısını organize eden devlet, aynıdır" dedi.

"Münbiç’teki PKK’lı teröristleri 'Bir Nevi Amerikan Askeri' haline getirip İskenderun’da terör saldırısını organize edenin Haydut ABD olduğu gayet açıktır" ifadelerini kullanan Korkmaz, "Bunca zamandır Suriye’nin kuzeyinde bir PKK devleti kurmak gayesiyle terör örgütünü her türlü besleyen ABD’den bahsediyoruz" diye yazdı.

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