Yeni Şafak yazarı: Bugünün dünyasına söz söyleyebilecek tek ülke Türkiye

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül bugünkü yazısında Türkiye’nin Suriye, Irak, Karabağ, Akdeniz, Kızıldeniz, Libya ve Ege’de yıllardır sessiz ve kararlı bir şekilde son derece akıllıca jeopolitik atılımlar yaptığını yazdı.

“Türkiye, bugünün dünyasına söz söyleyebilecek tek ülkedir” diyen Karagül, Batı ve Doğu’nun savaş cümleleri kurarken Türkiye’nin barış masaları kurduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Son on günde, onlarca dünya liderinin Türkiye’ye koşmasının nedeni budur. Bu da, Türkiye’nin güç sıçramasının ortaya koyduğu bir sonuçtur.

Bu yüzden, Türkiye’nin son bir ayı çok iyi yazılmalı. Çünkü dünya tarihi için; sarsıcı eksen kaymalarına, jeopolitik güç akışlarına tanık oluyoruz. Bunun hayal edemediğimiz sonuçları olacak.”

Türkiye’nin “Tarih yapıcı” olarak geri döndüğünü yazan Karagül, "'21. yüzyılın sürprizi Türkiye’dir.’ Bunu yakında bütün dünya söylüyor olacak” dedi.