Yeni Şafak yazarı: Türkiye artık 21. yüzyıl dünyasının merkezi; Batı, Çin, Avrupa Birliği ve ABD nerede?

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Türkiye’nin enerji denkleminin, ticaret koridorlarının, yeni jeopolitik kurguların tam merkezinde bulunduğunu belirterek “Türkiye artık ‘köprü’, ‘cephe’ değil, 21. yüzyıl dünyasının merkezidir” dedi. Dünyanın güç haritasına bir bakılmasını isteyen Karagül, Nereden nereye geldik. Batı nerede, Çin nerede, Avrupa Birliği nerede, ABD nerede, Türkiye nerede?” diye sordu.

Güç kaymalarının Batıyı sarstığını öne süren Karagül, “Batı hâlâ çok güçlü ama tek başına dünyanın hâkimi değil. Bu ilk kez oluyor. Bugün bile hâlâ inanmakta zorlananlar var. Ama gerçek artık bu. 21. yüzyıl şaşırtıyor, şaşırtmaya da devam edecek" diye yazdı.

Orta Kuşağın dünyanın merkezi olduğunu belirten Karagül, “Kuzey ve Orta Afrika’dan, Atlantik kıyılarından Endonezya’ya, Pasifik kıyılarına uzanan; Afrika, Orta Doğu, Ön Asya, Orta Asya ve Uzak Asya diye tanımlanan bütün bir kuşağı içine alan bu coğrafya medeniyetlerin çıkış noktasıdır” diye yazdı.

“Orta kuşağ”ın Müslüman ve güç yükselişinin adresi olduğunu yazan Karagül, şöyle devam etti: “Yeryüzünün enerji kaynakları buradadır. Enerji ulaşım koridorları buradadır. Deniz ticaret yolları, boğazları buradadır. Kara ticaret yolları yüzyıllardır bu kuşaktadır. Çin-Avrupa yeni ticaret koridorları yine bu kuşakta şekillenmektedir. Batı’nın tek yanlı bağnaz sistemine başkaldırı, dinamik nüfus buradadır. Küresel sistem sorgulaması buradadır. 21. yüzyılın doğum sancısı bu kuşaktadır.”

Türkiye’nin “Orta Kuşak” haritasının ve küresel projelerin tam merkezinde olduğunu belirten Karagül, “Türkiye; enerji denkleminin, ticaret koridorlarının, yeni jeopolitik kurguların tam merkezindedir. Türkiye artık ‘köprü’, ‘cephe’ değil, 21. yüzyıl dünyasının merkezidir. Bütün harita planlarının merkezindedir” dedi.

Karagül, 21. yüzyılın en büyük sürprizi dediği Türkiye’nin 'Orta Kuşak' coğrafyasını yeniden yeryüzünün eksenine dönüştürmekte olduğunu belirterek “On yıl önce bunları yazarken ‘afaki’ bulanlar bugün dünyanın güç haritasına bir baksın. Nereden nereye geldik. Batı nerede, Çin nerede, Avrupa Birliği nerede, ABD nerede, Türkiye nerede?” diye sordu.

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