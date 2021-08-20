Yeni Şafak yazarı: Taliban Afganistan’a yerleşti, Türkiye'de İslam düşmanlığı tavan yaptı

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, şeriat kavramını irdelediği bugünkü yazısında “Taliban Afganistan’a yerleşti, Türkiye’de şeriat hortladı, İslam düşmanlığı tavan yaptı” dedi.

Türkiye’de, “şeriat” denilince tüyleri diken diken olan ‘tuhaf’ insanların bulunduğunu yazan Kaplan” Sadece Türkiye’de var bu tür tuhaf insanlar. Şeriatın ne olduğu, ne demek olduğu sadece Türkiye’de bilinmiyor!” diye yazdı.

“Türkiye’deki şeriat algısı, İslam’la savaş stratejisinin bir ürünü olarak geliştirilen İslamofobi gibi en ürpertici küresel nefret söyleminin Türkiye’de de aynen karşılık bulmasının bir sonucu aynı zamanda” diyen Kaplan, İslamofobi’nin dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’de olduğu kadar iğrenç ve ilkel nitelikler ve boyutlar kazanmadığını ileri sürdü.

“İslam’la ilişkileri sadece ezberlere dayalı, ezberlerini din haline getiren, şeriattan da, İslam’dan da zırnık kadar anlamadığı hâlde nefret eden acınası bir entelijansiya zuhûr etti” diyen Kaplan “Taliban Afganistan’a yerleşti, Türkiye’de şeriat hortladı, İslam düşmanlığı tavan yaptı. Oysa kadın taşlama uygulamaları emperyalistlerin vekalet savaşları için icat ettikleri DEAŞ, Boko Haram gibi örgütlere kameralar önünde yaptıkları bir kara propaganda savaşının bir uzantısıdır

Bu örgütlerin İslâm’la ilgileri yoktur, emperyalistlerin vekâlet savaşları içim kullandıkları kuklalardır. İslâm’a karşı İslâm savaşı projesinde kullanışlı operasyonel aygıtlardır bunlar. Bunu göremeyen ya salaktır ya da asalaktır!” dedi.

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