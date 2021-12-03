Yeni Şafak yazarı: Sosyal medya her şeyi paramparça ediyor, oradan kaos üretilmesi kolaylaşıyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında sosyal medyanın çağın ve kitlelerin afyonu olduğunu yazdı. Kaplan “Bütünleştirmiyor, parçalıyor! Her şeyi paramparça ediyor! Toplumları atomize ediyor. Oradan kaos üretilmesi kolaylaşıyor artık!” dedi.

Gençlerin dünyasının büyük ölçüde sosyal medya tarafından şekillendiğini yazan Kaplan, “Sosyal medyayı ciddiye almak zorundayız. Sosyal medyayı ciddiye almazsak, sosyal medya bizim her şeyimizi yerle bir eder, biz bunu fark edince de iş işten çoktan geçer!” uyarısına bulundu.

Teknolojinin insanı ve dünyasını tehdit ettiğini belirten Kaplan, sosyal medyanın verimli kullanılması gerektiğini belirterek yazısına şöyle devam etti:

"Adına ‘sosyal medya’ deniyor; ama gördüğü işlev, tastamam a-sosyal: En önemli sosyal yapıları yerle bir ediyor, en hayatî sosyal dokuları çözüyor, toplumu birbirine kenetleyen sosyalleşme biçimlerini iptal ediyor!

Bütünleştirmiyor, parçalıyor! Her şeyi paramparça ediyor! Toplumları atomize ediyor. Oradan kaos üretilmesi kolaylaşıyor artık!

Sosyal medya, bireyleri sosyal dünyadan koparıyor, gettolar icat ediyor ve sürüleştirerek o gettolara tıkıyor.

Sınırları sert çizilmiş ama ayartıcı, kışkırtıcı gettolar bunlar!

Gettolara dâhil olunca, gettoda hüküm süren kurallara tâbi oluyor herkes: Sosyal medya militanları türüyor gettolardan! Sosyal medya militanları, dünyada yaşamıyor, sosyal medyada yaşıyorlar, sosyal medyayı sürekli operasyon yapılan, algı üretilen, algılarla yaşanılan tekin olmayan, ruhsuz bir dünyaya dönüştürüyorlar.”

Sosyal medyayı varoluşsal savaş alanı olarak gördüğünü ve kitlelerin afyonu olduğunu belirten Kaplan, “Sosyal medyayı ciddiye almazsak, yok oluruz. Sosyal medyayı gereğinden fazla ciddiye alırsak, yine yok oluruz! Sosyal medyayı, dilini iyi kavrayarak, daha insanileştirerek, iletişim kanallarını açık hâle getirerek yok olmamak için gereği kadar ama etkili bir şekilde kullanmak zorundayız.” dedi.

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