Yeni Şafak yazarı: Sizce de, Anıtkabir'de Kur'ân okumanın vakti gelmedi mi?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hüseyin Likoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okutulan hutbede, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer vermemesine yönelik eleştirileri değerlendirdiği yazısında, "Bu tartışmaları bitirecek tek bir hamle var: Evet, Atatürk’ün camilerde devlet yetkililerinin isimlerinin anılmamasına ilişkin bir genelgesi var, doğru. Ama Anıtkabir’de Kur’ân-ı Kerim okunmayacağına ilişkin bir genelge var mı? Hayır yok." diye yazdı.

Atatürk'ün isminin camilerdeki hutbelerde, dualarda, vaizlerde anılması isteniyorsa, dualarla yâd edilmesi gerektiğini belirten Likoğlu, "O halde yapılacak en güzel şey, bugün 8 Kasım, çarşamba günü 10 Kasım. Bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü. Sizce de Anıtkabir’de Kur’ân okumanın vakti gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...