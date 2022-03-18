Yeni Şafak yazarı: SİHA almak isteyenler kapı önünde izdihama yol açmak üzere

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, Türkiye’de üretilen Bayraktar marka silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) çatışma yaşanan Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna’da destan yazdığını ifade etti. Bütün dünyanın “Damadın SİHA’ları”nın savaşın şeklini değiştirdiğini kabul ettiğini yazan Şeker “SİHA almak isteyen ülkeler sıraya girdi. Neredeyse izdiham olacak” dedi.

Şeker, “SİHA almak isteyenler, kapı önünde izdihama yol açmak üzere” başlıklı yazısında Türkiye’de üretilen SİHA’larının Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna’da çatışmalarda oynadığı rolü değindi. “Dünyanın gittikçe küçüldüğünü söyleyenler, haklı çıktı” diyen Şeker şöyle devam etti:

“Bu ülkelerin, bu şehirlerin hepsinin bir ortak özelliği daha var: Türk SİHA’larının konuştuğu yerler.

“Damadın SİHA’ları” diye küçümsemeye çalışan dümbüklerin hevesi kursağında kaldı.

SİHA’lar zikrettiğimiz bölgelerde destan yazıyor. Artık bütün dünya kabul ediyor ki 'Damadın SİHA’ları' savaşın şeklini değiştirdi.

Şimdi dünyanın öbür ucundaki Avustralya bile ihtimal hesabı yapıyor ve şu sonuca varıyorlar. Varmakla kalmıyor, ilan ediyorlar: 'SİHA’lar karşımıza çıkarsa, ordumuz perişan olur.'

SİHA almak isteyen ülkeler sıraya girdi. Neredeyse izdiham olacak.”

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