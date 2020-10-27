Yeni Şafak yazarı: Şevval Şahin'i rezil etmeye, itibarsızlaştırmaya çalışmanın kabul edilebilecek hiçbir yanı yok

Yeni Şafak’ın iletişim uzmanı yazarı Ali Saydam, 2018 Miss Turkey yarışmasının birincisi Şevval Şahin’in CNN Türk kanalında yayınlanan "Sorgu Sual" programında 'küçük düşürme' çabası olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

"Programın, Şevval Hanım’a yapılan işkencenin, onu düşürmeye çalıştıkları durumun, yalnızca sunucuların değil, içerikle ilgili arka planda çalışan herkesin bu tutumumun ve tabii yayın videosunun binlerce kez şevkle paylaşılmasının üzerine söylenecek o kadar çok söz var ki" diyen Saydam, "Hepsinden önce şunun altını çizelim ki; bu videoyu seyredenler olarak bir şiddet olayına tanıklık ettik… Bu yayında ‘baskı’ ve ‘küçük düşürme’ başroldeydi" görüşünü dile getirdi.

"Hele rezil etmeye, itibarsızlaştırmaya çalışmanın kabul edilebilecek hiçbir yanı yok… Bizim kültür ve değerlerimizde zayıf olanı ezmek, değersizleştirerek ‘seyirlik bir malzeme’ hâline getirmek yoktur" diyen Saydam, "O hâlde onu böyle zalimce imtihan etme, utandırma çabası niye? Koskoca TV kanalı, editörleri, sunucuları neden Şahin’i hem de bir ‘şiddet gösterisi’ ile hedef alırlar?" diye sordu.

Saydam program sunucularına ve yapımcılarına, "Bizce ‘kötü muamelenin’, şiddetin öyle bir türüdür ki düşenden çok tuzak kuranın zavallılığını ortaya koyar" diye tepki gösterdi.

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