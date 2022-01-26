Yeni Şafak yazarı: Sedef Kabaş’ın tutuklanması hukuken doğru bir karar mı?

Yeni Şafak yazarı ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş’ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklanmasıyla ilgili “hukuken doğru bir karar mı?” diye sordu.

“İstanbul 16. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararının gerekçeleri arasında, öngörülen cezanın ‘alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma’ ihtimalinin yüksek olmasını, bu nedenle bu aşamada ‘adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz’ kalacak olmasını ve ‘tutuklamanın ölçülü olduğu kanaati’ne varılmasını saydı” diyen Orakoğlu, tutuklanan Kabaş hakkında ‘FETÖ’ iltisakı nedeniyle soruşturma yürütüldüğü iddiasının da gündeme getirildiğini yazdı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in, Kabaş’ın tutuklanmasının ardından “Hakaret yok ama olsa bile alt sınırı 1 yıl olan suçtan tutuklama kararı verilemeyeceğini” açıklaması yaptığını hatırlatan Orakoğlu, konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ise “Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” dediğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı’nın Kabaş’a destek verme yarışına girdiğini yazan Orakoğlu,” Neden acaba?” sorusunu sordu.

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