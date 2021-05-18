Yeni Şafak yazarı Saydam, İsrail’i protesto için aracını yakan çifti yazdı: Akıl ve zekâ olmadan ruh tek başına işe yaramıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden çiftin Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde araçlarını yakması olayına ilişkin olarak, "Akıl ve zekâ olmadan ruh tek başına işe yaramıyor. İyi niyetlerle alınan aksiyonlar eğer akıl ve zekâdan yoksunlarsa istenen sonucu vermeyebiliyorlar…" yorumunu yazdı.

Saydam yazısında, "Haberleri görmüşsünüzdür. İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları protesto etmek isteyen genç bir çift, İsrail Başkonsolosluğu önünde arabalarını yakmış… Sonra metrobüse binerek evlerine dönmüşler. Haberde arabanın değerinin 250 bin TL olduğu ifade ediliyor. 'Uçağım da olsa aynı şeyi yapmak isterdim' demiş genç adam… İkisi de pişman olmadıklarını söylüyorlar. Yarım saat içinde karar vermişler ve yapmışlar… Sizi anlıyorum, hem de çok iyi anlıyorum genç arkadaşlarım… Tanık olunan zulüm karşısında çaresiz hissetmek, eli-kolu bağlı durumda olmayı hazmetmek kolay değil. Ruhunuza sağlık. Ancak… Leman Sam’ın seslendirdiği, sözleri Zeynep Talu’ya ait Çığlık şarkısı geliverdi aklımıza. Şu söz sıkça tekrarlanır orada: 'Oldu da ne oldu" ifadesini kullandı.

Saydam şunları kaydetti:

"Akıl ve zekâ olmadan ruh tek başına işe yaramıyor. İyi niyetlerle alınan aksiyonlar eğer akıl ve zekâdan yoksunlarsa istenen sonucu vermeyebiliyorlar…

Çift de durumun farkında… Pişman olmasalar da “Arabayı yakacağınıza satıp parasını Filistin’e gönderseydiniz” diye kendilerini eleştirenlere katılıyorlar. “Bir hafta düşünseydik öyle yapardık” diyorlar…"