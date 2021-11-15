Yeni Şafak yazarı: Saadet Parti’nin Millet İttifakı’nda yer alması CHP’ye dindar muhafazakâr seçmen nezdinde meşruiyet sağlıyor

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’nın içinde yer almasının hem CHP’ye daha fazla milletvekili kazandırdığını hem de dindar muhafazakâr seçmen nezdinde meşruiyet sağladığını yazdı.

Orakoğlu, Cumhur İttifakı’na mesafeli olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına da seçilmesinin ardından elinin güçlendiğini yazdı. Karamollaoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan övgüyle söz ettiği açıklamalarına yer veren Orakoğlu şöyle devam etti:

Zira Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’nda yer alması hem CHP’ye daha fazla milletvekili kazandırıyor, hem de dindar muhafazakâr seçmen nezdinde meşruiyet ve katkı sağlıyor. 2018 seçimlerinde CHP’nin, Saadet Partisi’nin oylarının katkısıyla, hiç milletvekili çıkaramadığı yerlerde yıllar sonra ilk kez milletvekili çıkarması dikkat çekmişti. CHP, ittifak sayesinde Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat’ta yıllar sonra milletvekili çıkardı. Buna karşın Saadet Partisi 2018 seçimlerinde hiç milletvekili çıkaramamıştı.

Saadet Partisi’nin oy oranı çok düşük ancak Milli Görüş tabanında etkisi çok büyük. Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılması milli ve muhafazakâr kesimde birlik ve beraberliği sağlayarak ülkemizin ulusal güvenliğinin tehdit altında olması nedeniyle Cumhur ittifakı açısından büyük bir oy patlamasına neden olabilir. Saadet Partisi’nin Millet İttifakı içinde olmasından dolayı PKK/HDP açısından kendilerini rahat hisseden CHP, İYİ Parti, DEVA ve GELECEK partilerinin Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’ndan ayrılmasıyla PKK/HDP ilişkisini kamuoyuna anlatmaları oldukça zorlaşacaktır.”

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