Yeni Şafak yazarı: Rusya-Ukrayna savaşı herkes için bir imtihan

AKP Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, “Rusya-Ukrayna savaşı herkes için bir imtihan” başlıklı yazısında “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi karşısında bütün dünya ülkelerinin siyasetleri de konumları da liderleri de tam bir sınavla karşı karşıya kalmış oldu” düşüncesini dile getirdi.

Rusya’yı Ukrayna işgaline tahrik eden Batı ülkelerinin böyle bir saldırı karşısında tam anlamıyla hazırlıksız yakalanmış bir görüntü verdiğini yazan Aktay, “Bu hazırlıksızlık Rusya’nın davranışlarını öngörememekten mi yoksa kendi davranışlarının neye yol açabileceği konusunda aşırı bir özgüvenden mi kaynaklanıyor hâlâ anlaşılabilmiş değil” diye yazdı.

Batı’nın işgalden önce Ukrayna’ya vaatlerde bulunduğunu yazan Aktay, “Ancak Rusya kapıya dayandığında bu kadarını da hiç beklemediğini şaşkınlıkla açığa vuran ve bu şaşkınlıkla ne yapacağı konusunda eli ayağı birbirine dolaşmış bir Batı dünyası var. NATO en yetkili ağızlardan bu savaşın parçası olamayacağını ve olan biteni izlemekle yetineceğini açıkça beyan etti. Avrupa, Zelenski’nin bütün yalvarmalarına karşılık Ukrayna hava sahasını uçuşa kapatamadı bile” düşüncesini dile getirdi.

Avrupa’nın Rusya’ya karşı atılacak adımlardan kendisini de vuracağı için korktuğunu yazan Aktay, “Esasen dünyanın bu kadar iç içe geçtiği, herkesin herkese bağımlı hale gelmiş olduğu bir dünyada adım atmak da atılan adımlara cevap vermek de çok zor. Biri bir adım atmışsa, zararın neresinden dönülürse kar olacağı fikri hemen gelip yerleşiyor ve barış fikri daha cazip hale geliyor” diye yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Ukrayna’nın tarafsız kalacağını ilan etmesi ve bazı kanunlarını değiştirmesi karşılığında savaşı bitirebileceğini ilan etmesinin nedenin bu olduğunu ifade eden Aktay, şöyle devam etti: Rusya’nın bu saldırıyla birlikte efsanevi savaş kapasitesinin caydırıcılığını daha da azaltmış olacağını bile öngörebiliriz. Avrupa’nın Rus gazına alternatif arayışına gireceği ve bunun da orta ve uzun vadede Rusya’yı gaz tedarikinde alternatifsiz olma konumundan düşüreceğini zaten şimdiden görebiliyoruz. Putin’in yıllardır sürdürdüğü karizmatik liderliğinin de derin ve kapanmaz bir çizik alacağını da. Neticede bütün ülkeler ve liderler imtihan altında ve süreç bazılarını parlatıyor bazılarının yıldızını söndürüyor. Nitekim sürecin başından beri tutarlılığını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tecrübesi ve sağduyusuyla dünya siyasetinde ortaya koyduğu farkıyla öne çıkmış oldu.”

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