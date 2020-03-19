Yeni Şafak yazarı: Resesyon kesin, kriz de kapıda

Yeni Şafak gazetesi yazarı Levent Yılmaz, yeni tip Koronavirüs’ün (Kovid-19) ekonomiye etkilerini bugünkü köşesine taşıdı. Yılmaz, “2008 Küresel Finansal Krizi’nin etkisi halen devam ederken ya da küresel ekonomi üzerinde bıraktığı kalıcı hasarlar varken ortaya çıkan bu virüs artık yeni bir küresel ekonomik krizi tetiklemiş gibi görünüyor.” düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz," Koronavirüs'ün giderek yaygınlaşması ve bu duruma karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan kararların etkisi ile reel sektör işletmelerinin bazı sorunlarla karşılaşabileceği bir dönem başladı. Özellikle hizmet sektöründeki işletmelerin ilk etkileneceğine kesin gözüyle bakılırken reel sektörün finansmana erişimi ve finansman maliyetleri konusu her zamankinden daha fazla önem kazandı. Hal böyle olunca da Merkez Bankası olağanüstü bir şekilde PPK’yı (Para Politikası Kurulu) topladı. Yapılan olağanüstü toplantıda politika faizi 100 baz puan indirildi ve yüzde 9,75 olarak belirlendi. Banka ayrıca Koronavirüs'ün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı aldığı bazı tedbirleri de açıkladı. Buna göre; reeskont kredilerinde 90 güne kadar vade uzatımı yapacak, 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlayacak, bankaların TCMB’de tutmaları gereken yabancı para zorunlu karşılık oranları düşecek. Elbette alınacak önlemlerin bunlarla sınırlı olmayacağı aşikar. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çok daha kapsamlı bir tedbir paketi ile geliyor." ifadesini kullandı.

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