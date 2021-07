AKP'li Aktay: Peker’in söylemleri sadece solu heyecanlandırmıyor, Türkiye’ye ve Erdoğan’a karşı Batı medyasında yeni bir umut dalgası yaratmış durumda

Yeni Şafak yazarı, eski AKP milletvekili Yasin Aktay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin olarak, "Son zamanlarda solun “organize suç örgütü lideri” olmaktan öte bir değer atfetmediği Sedat Peker’in şahsında yeni bir kurtarıcı figürü gördüğü çok açık. Onun söylemlerine sarılma iştahı bir Mesiyanik umut ilkesiyle dolu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla kişisel takıntısı üzerinden yürüttüğü saldırıların topyekûn AK Parti iktidarına yönelik yıkıcı bir eleştiriye dönüşme imkanlarını sonuna kadar zorlamaya çalışıyor. Ama bunu yaparken, “biz yapamadık, hatta yaklaşamadık bile, ama Peker yapacak gibi, olsun da öyle olsun” ucuzculuğu ve tamahkarlığı bütün ahvaliyle sırıtıyor" yorumunu yaptı.

Aktay, "Sedat Peker’le her türlü teması Mafya diyerek kriminalize eden solcuların Süleyman Soylu’ya karşı yine Peker’in söylem ve iddialarından başka bir malzeme bulamaması bir ayıp olarak ona yeter de artar bile. Ama bununla yetinmiyorlar, orada durmuyor, öteye gidiyorlar. Araç-amaç ilişkisinin etiği öldürdüğü noktanın da ötesine geçiyorlar. O noktayı aslında her vesileyle geçmek bir istidat halini almış durumda. Amaca ulaşmak için her yol caiz nasılsa. Amacın Gezi, PKK veya FETÖ araçlarıyla olmasının hiçbir önemi yok. Bu araçların dönüp solu araç haline getirmesi de çok önemli değil. Bir süre sonra solun bütün söylemlerini bu basit araçlar için seferber etmesi her şeyin anlamını bir “hiçleştirme” makamı oluyor.

Peker’in söylemleri sadece solu heyecanlandırmıyor. Türkiye’ye ve Erdoğan’a karşı Batı medyasında yeni bir umut dalgası yaratmış durumda. Tabii bir de Erdoğan’ı kendi otokratik rejimlerini tehdit eden bir kötü örnek olarak gören Arap basını da olayı Soylu ile sınırlı tutmuyor. Hatta Soylu’nun ismini sadece geçiştirip asıl hedef olarak Erdoğan’ı, kendilerine göre bir müjde olarak algılıyorlar" ifadelerini kullandı.

