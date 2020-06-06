Yeni Şafak yazarı: “Pandaların da nesli tükeniyormuş çok yazık” duyarcılığı ile kurtarılamaz şu köhnemiş gezegenimiz

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, bugünkü köşesinde ‘çevrecilik’ ile ilgili görüşlerine yer verdi. ‘Çevrecilik’ ifadesinin insanları tüketim canavarlarına dönüştüren egemen söylem ile iliştiğini, “Tüketmeye devam et ama benim sana önerdiğim duyarlılıkları da satın al” öğretisinde bulunduğunu söyleyen Kılıçarslan, “Pandaların da nesli tükeniyormuş çok yazık’ duyarcılığı ile kurtarılamaz şu köhnemiş gezegenimiz” ifadesini kullandı.

İnsan niçin bu gezegenin bütün kaynaklarını kendi lehine sömürmekle meşgul oluyor; insan niçin yaratılışına uyum sağlayamıyor; insanı kim, niçin kandırıyor?” sorularını sormak ve bu soruların sahih cevaplarını bulmak gerektiğini belirten Kılıçarslan, şunları kaydetti:

Dünya Çevre Günü’nü “sistemin devamlılığını sağlama günü” haline getiren şey insanın şaşkınlığıdır. Başka bir şey değil.

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