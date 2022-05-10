Yeni Şafak yazarı Öztürk: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanlığı aday adaylığından ıskartaya çıkarttı

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan Karadeniz turu ve gazetecilerle otobüste çektirdiği fotoğrafı değerlendirdiği bugünkü yazısında “Dün İBB Başkanı’na sessiz kalanlar bugün neden yerden yere vuruyor?” sorusunu sordu.

İmamoğlu’nun gündem olan ziyaretleri, görüşmeleri ve çıktığı tatillere yer veren Öztürk, “Bugün, yerden yere vuranlar o gün bir çift söz söylemedi” diye yazdı.

İmamoğlu’nun Karadeniz turuna “Cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatmak için” çıktığını yazan Öztürk, otobüs fotoğrafı üzerinden 'düşkün'leştirildiğini öne sürdü.

“Peki, ne oldu?” sorusunu soran Öztürk şöyle devam etti: "Bugün destekçileri tarafından yerden yere vurulmasının sebebi, sanırım bir önceki yazıda da söz ettiğimiz gibi Genel Başkanı Kemal Bey ile alaycı üslupla basın üzerinden konuşmasıdır.

Kemal Bey, şu ana kadar sessiz. Ve konuşmayarak İstanbul’un Belediye Başkanı’nı Cumhurbaşkanlığı aday adaylığından ıskartaya çıkarttı.

Tabii ki 'dostları” sayesinde!'

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