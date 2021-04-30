Yeni Şafak yazarı Öztürk: HDP ile İyi Parti, bir konuda çok iyi anlaşıyor; o da Amerika ve Batı’nın söylemleriyle uyumlu davranmak!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, HDP'nin 24 Nisan'da yayımladığı "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlıklı açıklamasına İyi Parti'nin tepki göstermemesini eleştirdi ve "HDP ile İyi Parti, bir konuda çok iyi anlaşıyor. O da Amerika ve Batı’nın söylemleriyle uyumlu davranmak!" dedi.

Öztürk, "Milliyetçilik üzerine inşa edilen bir siyasi parti İyi Parti. Partinin içinde tabiri caizse “deve dişi” gibi isimler var. Aynı zamanda merkez sağdaki boşluğu doldurmaya da aday. Son dönemde CHP’nin özellikle Atatürkçü kesimlerinin ilgisini de üzerine çekiyor. Son kongresi sıkıntılı geçti. Biraz asaplar bozuldu. Ümit Özdağı, İstanbul İl Başkanı için FETÖ iddiası ve “Milliyetçiler tasfiye ediliyor” çıkışı yaptı. Ayrılanlar oldu partiden ama Meral Akşener’in geliştirdiği “muhalefet dili” tabanda karşılık buldu. İyi Parti şu anda muhalefetin 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altın hisseye sahip. Öyle görünüyor ki Akşener’in “evet” demeyeceği hiçbir aday ortak aday gösterilemez" ifadesini kullandı.

Öztürk, yazısına şöyle devam etti:

"Hal böyleyken, İyi Parti ve lideri Akşener karşılaştığı her kavşakta maalesef kuruluş felsefesine, iddiasına aykırı hareket etti, ediyor. Ya da kuruluş amacıyla, kurulurken söylenenler arasında büyük farklar var!

Böyle düşünmemize neden olan en bariz örnek HDP ile olan ikircikli ilişki biçimidir. Şayet “Bir kısım milliyetçi ve Atatürkçü oylar çantada keklik, biraz da HDP tabanından oy devşirelim” diyerek siyaset yapılıyorsa başka…

“Kahvaltı daveti” komplimanından sonra, 8 Mart’ta İstanbul’un Belediye Başkanı’nın attığı o tuhaf tivite bile doğru düzgün cevap vermedi Akşener. Sadece “Arkadaşlarımız üzüldü” demeyi tercih etti.

En son 24 Nisan’da HDP’nin resmi hesabından paylaşılan “Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin” ifadesine bir tek kelime cevap verilemedi! Verilmedi. Neden acaba? Bu sadece “Kürt seçmeni küstürmemek” ile izah edilemez.

HDP ile İyi Parti, bir konuda çok iyi anlaşıyor. O da Amerika ve Batı’nın söylemleriyle uyumlu davranmak!

İyi Parti yine bir kavşakta ve bu kavşakta da şu ana kadar Türk milliyetçilerinin ülkü birliğine paralel söylem geliştirmiyor. Bu kavşakta da yönünü Türkiye eksenine çevirmezse belki ileride CHP’den de daha güçlü bir muhalefet partisi olabilirler ama milletin gönlünde yer edemez. Yanılıyor muyum?"