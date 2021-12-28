Yeni Şafak yazarı Öztürk: Demirtaş, Millet İttifakı'na açık çek veriyor

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanı adayı kimin olacağı konusunda gerilim yaşandığını öne sürdü.

5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de miting düzenlediğini öne süren Öztürk, iki liderin "Birlikte kazanacağız” sözlerine yer verdi.

Demirtaş’ın “Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. (…) Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız” açıklamasını hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti: “Demirtaş, Millet İttifakı ve paydaşlarının adaylık üzerinden birbiriyle amansız bir mücadele girişmesinden rahatsız olmalı ki ‘Ben bile kazanırım bu halimle’ diyerek, ‘Bırakın ayrılık gayrılığı bir araya gelin, merak etmeyin biz her hal ve şartta sizi destekleyeceğiz’ diyerek açık çek veriyor.

Bakalım bu açık çek, aday adayları ve ittifak ortakları arasında nasıl satın alınacak.

İstanbul’un belediye başkanı, açık çeki çoktan cirolayıp işleme koymuş bile.

Yanılıyor muyum?”

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