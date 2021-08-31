Yeni Şafak yazarı Öztürk: 15 Temmuz'da 'cumhur' ile 'cumhuriyet' arasına inşa edilen bariyer yerle bir oldu

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve halkın buna verdiği destekle ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında “En son 15 Temmuz 2016’da FETÖ’cüler kullanılarak yapılmak istenen iç işgal ve darbe teşebbüsü devlet ile milletin el birliği ile püskürtüldü. O gece “cumhur” ile “cumhuriyet” arasına inşa edilen bariyer yerle bir oldu” dedi.

Osmanlı’nın küllerinden yeniden doğan Türkiye Cumhuriyeti ile modern bir ulus devleti inşa edildiğini yazan Öztürk, “Uluslaşma sürecindeyse birçok sıkıntı yaşadık. Hatta tedrici dönüşüm bazen radikal dönüşümü de içerdi ve ‘kırılgan’ alanlarımız oluştu” dedi.

Bir süre sonra Batıcı olarak nitelediği bir zümrenin devleti kendi tekeline alıp halkla (cumhur) devlet (cumhuriyet) arasına büyük bir set çektiğini yazan Öztürk, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizi demokrasi ile geliştirme mücadelemizse 10 yılda bir akamete uğratıldı. Milletin demokratik taleplerinden daha çok, Batıcı azınlığın talepleri kabul gördü. İlginç olan cumhuriyet eliti olarak kendilerini tanımlayan bu azınlığın en belirgin özelliği ‘Batıcı’ olmalarıydı ve Batı’ya öykünmeleriydi. Osmanlı’nın son döneminde ve cumhuriyetin ilk yıllarında alenen, mandacılığı savunan bu Batıcı zümre, daha sonraları ‘çağdaşlık’, ‘modernlik’ gibi kavramlarla kendine yer edindi. Demokratik yollarla iktidar olamayan bu zümre her seferinde, demokrasi dışı güçlerle ittifak yaparak, iktidarların alaşağı edilmesinde rol oynadı.

Ancak 2007’den sonra hem 10 yılda bir demokrasimizi inkıtaa uğratan askeri vesayet hem Batı’ya öykünen azınlık geriletildi.

En son 15 Temmuz 2016’da FETÖ’cüler kullanılarak yapılmak istenen iç işgal ve darbe teşebbüsü devlet ile milletin el birliği ile püskürtüldü.

O gece ‘cumhur’ ile ‘cumhuriyet’ arasına inşa edilen bariyer yerle bir oldu.

Cumhuriyet eliti olduğu iddiasıyla ortalıkta fink atanların gerçek yüzleri ortaya çıktı.”

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Öztürk, Cumhuriyetin kuruluşundan bir süre sonra Batıcı olarak nitelediği bir zümrenin devleti kendi tekeline alıp halkla (cumhur) devlet (cumhuriyet) arasına büyük bir set çektiğini söyledi