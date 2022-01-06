Yeni Şafak yazarı: Öyle bir tablo çizmeye çalışıyorlar ki; sanki AK Parti ülkeyi tüm zamanların en yüksek enflasyon oranına sürüklemiş

2016 yılından itibaren yükselişe geçen enflasyonu dış güçlere bağlayan Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, “Öyle bir tablo çizmeye çalışıyorlar ki; sanki AK Parti ülkeyi tüm zamanların en yüksek enflasyon oranına sürüklemiş sanırsınız… Oysa rakamlara baktığınızda durum hiç de öyle değil” dedi.

1980’deki yıllık yüzde 115,6’lık enflasyondan sonra, Türkiye’deki en yüksek enflasyon oranın 1994’te yüzde 125,5 olarak açıklandığını yazan Saydam, “ İktidarda, DYP-SHP (Şubat 1995 itibarıyla CHP) koalisyonu olan 50. hükûmet vardı… Başbakan, bir ekonomi profesörü olan Tansu Çiller idi… Aynı hükûmet 1995 yılında enflasyonu yüzde 76 oranında tutabilmişti” diye yazdı.

“AK Parti hükûmeti, iktidara geldiği 2002 senesinde enflasyonu yüzde 29,7 ile devraldı. Hemen ertesi sene bunu yüzde 18,4’e, sonrasında da tek haneli rakamlara indirmeyi başardı” diyen Saydam, enflasyonun istikrarlı biçimde ilk kez 2016’da çift haneli rakamlara çıktığını yazdı.

“Peki neden öyle olmuş?” sorusunu soran Saydam, şöyle devam etti:

Söyleyelim: Türkiye haddini aşmış!

İşaret fişeğini 2009’da “One Minute!” yakmış; 2013’teki “Dünya beşten büyüktür” doktrini çerçeveyi çizmiş… 2017 yılında dönemin Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Millî Enerji ve Maden Politikası derinleştirmiş… Millî savunma sanayine yapılan yatırımların meyve vermesiyle de Türkiye’nin bu yoldan dönmeye niyeti olmadığı iyice anlaşılmış…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın