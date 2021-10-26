Yeni Şafak yazarı: Osman Kavala 10 büyükelçi için neden bu kadar değerli?

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, ‘serbest bırakılsın’ çağrısı yapan ABD, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 10 büyükelçi için tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın bu ülkeler için neden önemli olduğunu kritik ettiği bugünkü yazısında “Uzun tutukluluk, yargının yavaş işlemesi sadece Kavala’nın sorunu değildir. Bu ülkede binlerce tutuklu yargılanan sanık var ve o sanıkların tamamı en az Kavala kadar tutuksuz yargılanmayı hak ediyor olabilir” dedi.

Osman Kavala’nın yaptığı işlerden örnekler veren Öztürk, “Osman Kavala bugün yine gündemde. Osman Kavala neden bu ülkeler için bu kadar önemli? Ya da Kavala kim ki bu 10 ülke büyükelçi bildirisiyle ona sahip çıkmaya çalışırken “müttefik” Türkiye’yi karşılarına alıyorlar? Başından bu yana söylediğimiz bir şey var. Kavala bir “acente”dır. Batı’nın bir acentesi” diye yazdı.

Kavala’nın Batı adına inisiyatif alan biri olduğunu öne süren Öztürk, “Bu suç mudur? Hayır! Bunun kararını verecek olan biz değiliz. Türk yargısıdır. Adaletidir. Yine uzun tutukluluk, yargının yavaş işlemesi sadece Kavala’nın sorunu değildir. Bu ülkede binlerce tutuklu yargılanan sanık var ve o sanıkların tamamı en az Kavala kadar tutuksuz yargılanmayı hak ediyor olabilir. Ama nedense Amerika, Almanya hatta Yeni Zelanda bile Kavala ile ilgileniyor. Binlerce tutuklu yargılananlardan bir tanesi ile ilgileniyor. Çünkü Kavala, onların acentesi!” iddiasında bulundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın