Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Yalan yanlış haberler verilerek Muharrem İnce üzerinde psikolojik baskı kurulmaya çalışıldı

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, yeni parti kuracağı konuşulan eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'yalan yanlış' haberler yapılarak üzerinde psikolojik baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

Orakoğlu bugünkü yazısında, "Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu CHP’si dışında Atatürkçü bir parti kuracağının duyulmasından sonra başta medya olmak üzere sosyal medya platformları ve bazı haber ajanslarında yalan yanlış haberler verilerek Muharrem İnce üzerinde psikolojik baskı kurulmaya çalışıldı. Hepsinin hedefi İnce’nin Kılıçdaroğlu CHP’si dışında yeni bir parti kurmasını engellemekti." görüşünü savundu.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün "İnce için iki yol var" başlıklı yazısına atıfta bulunan Orakoğlu, "Sözcü Gazetesi’nin bir yazarı 40 yıllık politika kurdu olan Sayın İnce’ye ve ekibine nasıl hareket etmeleri konusunda köşe yazısında yol gösterebiliyordu. Muharrem İnce’nin en son sıralara oturtulmasını bir taraftan 'Yalova Delegesi' olduğu için normal karşılarken diğer taraftan Kılıçdaroğlu’nun bu oturma düzeninden haberi bile olmadığını iddia ediyordu. Oysa Sayın İnce’nin, Kılıçdaroğlu CHP’sinin Cumhurbaşkanı adayı olarak parti protokolündeki yeri Genel Başkan’ın yanı olması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Orakoğlu yazısında şunları kaydetti:

Sayın yazar İnce’ye sopa da göstermeyi ihmal etmeyerek “Parti kuruyorum, demekle parti hemen kurulmuyor. Kuruluş aşamasında bile, ‘CHP’yi bölmesi için Cumhur İttifakı’ndan destek aldı’ sözleri mutlaka gündeme getirilecektir. CHP içinden yeni bir siyasi parti çıkması CHP’ye zarar verecektir. Dönem ayrışma değil, birleşme dönemidir” diyebiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Genel Merkez’le birkaç kez karşı karşıya kalan Muharrem İnce bu kez geçmişten de ders alarak iddialara ilişkin Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar” paylaşımını yapmıştı. Daha sonra Muharrem İnce sol medyaya yakın çevrelere yaptığı açıklamalarda iktidara da muhalefete de karşıyım. “Türkiye iyi yönetilmiyor. Memnun değilim. İktidar kötü ama muhalefetten de memnum değilim. CHP de iyi yönetilmiyor. CHP’nin bugünkü durumu iktidara meşruymuş havası veriyor. Yeni bir Cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz” ifadelerini kullanmış. Sözcü gazetesinin yazarına da gerekli cevabı vermişti.

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