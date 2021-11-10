Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yeni bir sınır ötesi operasyonuna ABD ve Rusya karşı çıkıyor

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Türkiye’nin Suriye’ye operasyon hazırlığının ABD, Rusya ve İran’ın paniğe sevk ettiğini öne sürdü. Operasyon sinyali verilmesinin ardından bölgenin hareketlendiğini ve bu ülkelerin Suriye’ye ilişkin yaptıkları temasları aktaran Orakoğlu, ABD’nin YPG’ye 50 TIR silah ve mühimmat gönderdiğini ve Rus Hava Kuvvetlerinin tatbikatlarını arttırdığını yazdı.

Rusya’nın Kamışlı’ya askeri yığınak yaptığının belirtildiğini aktaran Orakoğlu, “Rus medyası, Suriye ve Irak’ta TBMM’nin TSK’ya 2 yıl daha asker bulundurmasına yetki veren tezkere sonrası yeni iddialar ortaya attı. TSK’nın Suriye’de iki koldan büyük bir operasyona girişeceği iddia edildi. Operasyonun hiçbir duyuru yapılmadan ansızın başlayacağı ifade edildi” diye yazdı.

Fırat’ın doğusunda ABD’nin batısında Rusya’nın etkin olduğunu belirten Orakoğlu, şöyle devam etti:

Rusya’nın ABD’nin hava sahasını kullanmasının Moskova-Washington arasındaki sağlanan bir işbirliğiyle gerçekleştiği aşikar.

ABD ve Rusya Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütünü hedef alan Suriye’ye yönelik yeni bir sınır operasyonuna karşı çıkıyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Rusya’ya yönelik eleştirileri biliniyor. Ankara, taahhütler yerine getirilmezse kendi başına Amerika ve Rusya’ya rağmen ülkemizin milli güvenliğini tehdit eden YPG/PKK terör örgütüne karşı Suriye’ye yapacağı operasyonda kararlı bir duruş sergiliyor. Diplomasiden kısa bir zaman içinde sonuç alınmazsa YPG/PKK terör örgütüne yönelik operasyon belki yarın belki yarından da yakın gözüküyor.”

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